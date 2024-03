Mundo Brasileiro é resgatado em alto-mar após naufrágio de veleiro na África do Sul

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

A autoridade sul-africana informou que o brasileiro está recebendo auxílio da Embaixada do Brasil no país. Foto: Samsa/Divulgação

Um brasileiro foi resgatado em alto-mar após um veleiro naufragar a mais de 2 mil quilômetros da costa da África do Sul. Conforme as autoridades sul-africanas, o resgate aconteceu no dia 14 de março.

O veleiro saiu do Rio de Janeiro e fez uma parada no território ultramarino britânico de Tristão da Cunha, no meio do Oceano Atlântico, no dia 12 de março. A embarcação seguia com destino à Cidade do Cabo, na África do Sul.

A Autoridade de Segurança Marítima da África do Sul (Samsa, na sigla em inglês) informou que, por volta da meia-noite do dia 14, recebeu uma notificação informando que um grupo de marinheiros estava enfrentando problemas na embarcação que tinha 16 metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura.

Além do brasileiro, o grupo era formado por um tripulante suíço e um capitão alemão. Segundo a Samsa, antes do naufrágio, o brasileiro e o suíço embarcaram em um bote salva-vidas. No entanto, o capitão alemão do veleiro não conseguiu ir para o bote e afundou junto da embarcação. As autoridades informaram que ele não resistiu e morreu.

Os outros dois levaram consigo dispositivos de emergência que continuaram enviando informações precisas da localização às autoridades, o que auxiliou no resgate.

Com base nessas informações, o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo da Cidade do Cabo enviou uma mensagem via rádio a um navio petroleiro que havia saído da Argentina e navegava pelo Oceano Atlântico, próximo de onde o naufrágio aconteceu.

Durante a tarde do dia 14, o navio petroleiro informou que tinha avistado o bote salva-vidas com dois sobreviventes. Em seguida, a embarcação foi posicionada para fazer o resgate. Naquele momento, o mar estava agitado, com ondas de até 8 metros e ventos de 74 km/h.

Segundo a Samsa, o bote salva-vidas em que o brasileiro e o suíço estavam foi localizado a cerca de 2.400 km da Cidade do Cabo. Os homens foram socorridos em boas condições de saúde e levados até a Cidade do Cabo.

Eles desembarcaram na África do Sul na segunda-feira (18). A autoridade sul-africana informou que o brasileiro está recebendo auxílio da Embaixada do Brasil no país.

