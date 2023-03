Mundo Brasileiro é vítima de ataque à faca em hotel na Holanda

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

O suspeito é um alemão, de 28 anos, que foi detido logo em seguida, nas imediações do hotel. Foto: Reprodução

O brasileiro Matheus Henrique Silveira Melo, 32 anos, foi ferido a golpes de faca no saguão de um hotel localizado na região central de Amsterdã, capital da Holanda. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (9).

A vítima e um grupo de amigos aguardavam um motorista de aplicativo para um passeio, quando um homem desconhecido feriu o brasileiro nas dependências do hotel. Ele foi atingido quatro vezes pela faca do agressor e teve perfurações nos dois pulmões, além de quebrar a clavícula.

Matheus se recupera dos ferimentos em um hospital da capital holandesa e não corre risco de morte. Uma mulher, que também viajava com ele, teve escoriações na perna, pois chegou a pular de uma escada ao fugir do criminoso.

Em um vídeo gravado do hospital, Matheus diz que o agressor estava hospedado no mesmo hotel que ele e seus amigos. “Prontamente fui atendido pelos paramédicos da cidade, bem como pela polícia. Estou recebendo todo o suporte, estou sendo bem atendido”, esclareceu a vítima, que aguarda retorno da equipe médica sobre a necessidade de realização de uma cirurgia para tratar os ferimentos.

A vítima estava em um grupo com mais oito pessoas em uma viagem por diversas cidades europeias, que duraria 20 dias. Os amigos já haviam visitado Bruxelas, na Bélgica, e Paris, na França. Eles planejavam seguir viagem à capital alemã, Berlim. O ataque adiou os planos dos viajantes, que aguardam o amigo se recuperar.

O suspeito é um alemão, de 28 anos, que foi detido logo em seguida, nas imediações do hotel. Agentes de segurança precisaram usar armas não letais e tiros de alerta para conter o criminoso. Segundo a polícia local, ele não possui residência fixa e também não conhecia o brasileiro ferido.

O hotel confirma que serviços de emergência foram utilizados para atender uma ocorrência grave no local envolvendo um hóspede e comunica, em nota, que colabora com a polícia nas investigações.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, estabeleceu contato com as autoridades policiais do país e que presta assistência ao brasileiro ferido.

