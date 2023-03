Porto Alegre EPTC informa alteração no trânsito na Orla de Porto Alegre neste domingo em razão de corrida de rua

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

A corrida afetará trecho da Zona Sul da cidade. Foto: Cesar Lopes/PMPA A corrida afetará trecho da Zona Sul da cidade. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai monitorar o trânsito na região da Orla do Guaíba, desde a Praia de Belas até a Vila Assunção, neste domingo (12), para a realização do circuito de corrida de rua. A largada, marcada para as 7h, e a chegada ocorrem na avenida Diário de Notícias, 300, em frente ao BarraShoppingSul. A previsão de liberação das vias é ao meio-dia.

Além da prova de 21 quilômetros, o evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), também conta com percursos de 4 km, 5 km, 8 km, 10 km, 12 km, 16 km e Corrida Kids.

Percurso

Largada na avenida Diário de Notícias, em frente ao BarraShoppingSul, no sentido bairro-Centro. Os corredores seguem pela mão do trânsito e entram à esquerda na av. Padre Cacique na pista do sentido contrário (Centro-bairro) até virarem à esquerda na av. Fernando Lúcio da Costa, enquanto os veículos que trafegam em direção à Zona Sul no trecho da Padre Cacique serão direcionados para o corredor de ônibus.

A seguir os competidores entram à direita na av. Edvaldo Pereira Paiva, na mão do trânsito, até virarem à esquerda na contramão da av. Aureliano de Figueiredo Pinto em direção ao Centro, passarem pela Rótula das Cuias e seguirem pela mão do trânsito da av. Edvaldo Pereira Paiva, até o ponto de retorno, na altura do Parque Harmonia, pela contramão da av. Edvaldo Pereira Paiva, entrarem à direita na Rótula das Cuias e continuarem pela Edvaldo na mão de trânsito até a av. Padre Cacique, passando pela Fundação Iberê Camargo, com sequência pela av. Diário de Notícias.

Depois seguem à direita na av. Guaíba na direção Sul, passando pela Orla Roth, na Vila Assunção, e entram à esquerda na av. Copacabana, depois à direita na av. Sgt. Nicolau Dias de Farias até a Praça da Tristeza. A seguir entram à esquerda na av. Wenceslau Escobar em direção ao Centro, passam pela rotatória com a av. Diário de Notícias na contramão, seguindo pela mão do trânsito da av. Diário de Notícias, até o local de chegada, em frente ao BarraShoppingSul.

Os semáforos dos cruzamentos das avenidas Padre Cacique com Taquary, e da av. Chuí com rua Ibicuí terão programação especial exclusiva para atender a demanda do evento.

As linhas de ônibus T3 e T4 terão o terminal transferido para a rua Ibicuí, próximo da av. Chuí.

