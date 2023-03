Geral Brasileiro fica ferido em ataque à faca a grupo de turistas em Amsterdã

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grupo de amigos sergipanos em passagem por Bruxelas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O advogado Matheus Henrique Silveira, 32 anos, foi atingido com golpes de faca em um ataque a um grupo de brasileiros no saguão de um hotel no Centro de Amsterdã, na Holanda, na noite de quinta-feira (9). Ele levou quatro facadas e está internado. O agressor foi preso em seguida.

“Esse rapaz, que também era hóspede, puxou uma arma branca e começou a correr atrás de quem estava no hall de entrada. Infelizmente ele me acertou com quatro facadas. Prontamente eu fui atendido pelos paramédicos daqui da cidade, bem como a polícia, que deu todo o suporte. Agora estou aguardando pra saber se vou fazer cirurgia ou não, disse Matheus.

Ação inesperada

O servidor público, Bruno Santana, que também é sergipano e mora em São Paulo estava no grupo e disse que a ação do agressor foi inesperada.

“Nós estávamos conversando entre a gente em português, e foi bem na hora que ele mostrou a faca diretamente pra mim, pareceu ser um atentado. Ele veio pra cá para fazer isso”.

Bruno conta que estava em férias com um grupo de nove sergipanos, para uma viagem de 10 dias em que conheceriam sete cidades, mas com o ocorrido só possível visitar três delas. Após o ataque, os passeios foram interrompidos. “Estamos no hotel, esperando a recuperação de Mateus para voltar pro Brasil. Nós tivemos um retorno do Consulado Geral do Brasil em Amsterdã, mas não ajudou muito. Ainda precisamos da cópia dos nossos depoimentos para apresentar no seguro saúde. Estamos aguardando um retorno deles”.

Alemão

Ainda segundo Bruno, o agressor foi identificado como um alemão de 28 anos, sem residência fixa.

o portal de notícias G1 entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) para saber como o grupo está recebendo assistência na Holanda. O MRE, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Amsterdã, informou que está em contato com autoridades policiais neerlandesas sobre o caso e presta assistência “cabível aos nacionais brasileiros, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-fica-ferido-em-ataque-a-faca-a-grupo-de-turistas-em-amsterda/

Brasileiro fica ferido em ataque à faca a grupo de turistas em Amsterdã