Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

O brasileiro Kesley Vidal morreu na última quarta-feira no Hospital da Universidade do Novo México (UNMH), na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda depende da divulgação da autópsia.

De acordo com informações da Patrulha de Fronteira dos EUA, o jovem de 23 anos entrou ilegalmente nos Estados Unidos em abril deste ano e foi encaminhado para o ICE em El Paso, nos Texas, e depois acabou transferido para o Centro de Detenção do Condado de Torrance (TCDF), no Novo México, para aguardar a conclusão do seu processo.

Vidal foi encontrado inconsciente no TCDF. A equipe médica foi acionada para levá-lo até o hospital, onde acabou morrendo.

ICE afirmou, em comunicado, que é “firmemente comprometido com a saúde e o bem-estar de todos aqueles sob sua custódia e realizando uma revisão abrangente em toda a agência deste incidente, como faz em todos esses casos”.

A família do brasileiro criou uma campanha de financiamento coletivo no site GoFundMe para conseguir dinheiro para realizar o translado do corpo até Danburry, em Connecticut, onde moram os parentes do jovem.

