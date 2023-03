Economia Brasileiro pode aproveitar e investir nos títulos de renda fixa nos Estados Unidos daqui do Brasil

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de elevar os juros abriu uma oportunidade para investidores brasileiros. (Foto: Reprodução)

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) de elevar os juros, ainda que esteja causando volatilidade nos mercados globais, abriu uma oportunidade para investidores brasileiros aportarem também na renda fixa norte-americana.

O site E-Investidor ouviu especialistas para entender quais são as melhores formas de investir nos títulos de renda fixa nos EUA, para auxiliar na construção de uma carteira diversificada e mais protegida contra oscilações.

Os ativos de renda fixa nos Estados Unidos são chamados de bonds, títulos de dívidas que podem ser emitidos pelo governo ou por empresas privadas.

De acordo com os especialistas, existem duas principais formas de acessar o mercado americano: daqui do Brasil, via fundos de investimentos ou Exchange Traded Funds (ETFs, na sigla em inglês), ou utilizando a estrutura de bancos e corretoras para investir diretamente nos EUA.

A primeira forma de investir em bonds norte-americanos se dá por meio de corretoras e bancos brasileiros que auxiliarão o investidor a aplicar o dinheiro no exterior. Nessas plataformas de negociação, são encontrados diferentes ativos, incluindo os de renda fixa.

O investidor pode abrir uma conta de investimento diretamente no exterior, um procedimento mais burocrático, ou optar por contas internacionais de corretoras que operam no Brasil. Nesse caso, a abertura é mais simplificada: a maioria das instituições permite que as contas sejam abertas de forma online apenas com a apresentação de documentos como RG e comprovante de residência.

É importante que o investidor pesquise antes as opções disponíveis no mercado brasileiro, pois a depender da instituição são cobradas taxas como corretagem, IOF, spread cambial, além de custos para aplicação e resgate.

ETFs. Os ETFs de renda fixa internacional são fundos negociados em Bolsa que replicam ou tentam repetir o desempenho de índices de renda fixa global.

A B3 tem dois ETFs do tipo listados: o BNDX11 e o USDB11, ambos da Investo. O primeiro deles investe em títulos de países ao redor do mundo, com exceção dos Estados Unidos, enquanto o segundo aplica somente em títulos norte-americanos. Os dois ativos têm taxas de administração de 0,25% e cotas de investimento a partir de R$ 100.

A outra forma de se expor à renda fixa internacional, ainda utilizando a estrutura do mercado brasileiro, é via fundos de investimento. Algumas opções do mercado são voltadas especificamente aos títulos de renda fixa global. Assim como nos ETFs, consistem em uma forma de, com uma única cota, se expor a uma cesta de ativos.

A vantagem nesse caso ocorre ao contar com o conhecimento de uma equipe de gestores qualificada, com foco nesta estratégia, para montar uma carteira equilibrada com boas oportunidades na renda fixa de diferentes localidades. Antes de escolher em qual ativo alocar, é importante analisar a trajetória da gestão escolhida, o desempenho histórico daquele fundo, além das taxas de administração cobradas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

