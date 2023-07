Geral Brasileiro que assassinou a mãe por conta da herança é extraditado dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após o crime, Fernando conseguiu entrar ilegalmente nos Estados Unidos, onde viveu até ser extraditado para o Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 4 de maio de 2011, Luiz Fernando Moreira de Assunção Oliveira assassinou a mãe Beníguida Moreira de Assunção, após ela ter se recusado a passar para ele parte da residência onde moravam. Em 2021, depois de ter sido condenado à prisão por homicídio e ocultação de cadáver, Luiz Fernando conseguiu entrar ilegalmente nos Estados Unidos, onde viveu até ser extraditado para o Brasil em junho deste ano.

De acordo com o Ministério Público de Goiás, ele tentou esganar a mãe com as mãos e a espancou até a morte. Depois disso, enrolou o corpo em um lençol, colocou no porta-malas de seu carro e jogou no rio Meia Ponte, que corta a cidade de Goiânia. O corpo da mulher foi encontrado às margens do rio. Luiz Fernando foi condenado pela justiça brasileira em dezembro de 2018 a 19 anos e 10 meses de prisão.

Em julho de 2021, Luiz Fernando foi admitido nos Estados Unidos. Ele entrou pela Flórida, depois de conseguir violar os termos de admissão para conseguir passar pela segurança americana. Em fevereiro deste ano, o órgão de imigração e alfândega dos Estados Unidos no Brasil notificou a equipe de Operações de Execução e Remoção, braço do Departamento de Segurança Interna americano, que ele estava no território americano como fugitivo. Após investigação, Luiz Fernando foi preso sem incidentes em Quincy, no estado de Massachusetts, em 25 de abril. Um juiz do Departamento de Justiça americano decretou sua extradição ao Brasil.

Vestígios de sangue e DNA

Segundo o laudo de exame pericial de DNA, vestígios de sangue encontrados no carpete do carro de Luiz Fernando coincidiram com o DNA dele e de sua mãe. Além disso, o criminoso, que morava com a vítima, não fez nenhum registro de seu desaparecimento ou informou familiares sobre seu paradeiro.

De acordo com a irmã do criminoso, Luiz Fernando havia se tornado violento após o divórcio de seus pais, principalmente por conta da herança da casa onde morava com a mãe. A namorada do criminoso também afirmou que, no velório de sua mãe, ele não demonstrou emoções, não chorou e permaneceu quieto. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-que-assassinou-a-mae-por-conta-da-heranca-e-extraditado-dos-estados-unidos/

Brasileiro que assassinou a mãe por conta da herança é extraditado dos Estados Unidos

2023-07-06