Mundo Brasileiro surfa onda gigante em Nazaré com prancha skim

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Lucas Fink encara ondulação que chegou a Portugal com a ajuda do big rider e ex-BBB Lucas Chumbo. (Foto: Reprodução/ Instagram Lucas Fink)

Depois da ondulação histórica de outubro e da proibição do surfe por conta da pandemia, a famosa Praia do Norte, em Nazaré, recebeu a primeira grande ondulação desde a sua reabertura parcial. E quem impressionou neste novo grande swell que voltou a atingir Portugal foi o brasileiro Lucas Fink.

Com a sua pequena prancha (sem quilhas) de 1,30m, o campeão mundial de skimboard foi rebocado pelo surfista e ex-BBB Lucas Chumbo em um ondão na Praia do Norte. Fink conseguiu pegar uma “bomba” que pode ter sido uma das maiores já surfadas com uma prancha de skim.

“Rolé de skimboard hoje em Nazaré. Direitinha uma uva ou um mel. Gracias #EQUIPERIGO @lucaschumbo @iancosenza @midesbouillons por me deixar seguro pra ir até o inside! Hoje foi animal”, comemorou Fink em suas redes rociais.

A terceira e última etapa do circuito brasileiro de surfe profissional, realizada na praia da Gávea, em Lauro de Freitas (BA), definiu os campeões nacionais da modalidade em 2020. No sábado (19), o pernambucano Ian Gouveia assegurou o título entre os homens. Na sexta-feira (18), a cearense Yanca Costa garantiu o troféu na disputa feminina.

Ex-integrante do CT (elite do surfe mundial), Gouveia chegou a Bahia em sexto na classificação geral, mas contou com o tropeço dos principais rivais – entre eles Marcos Corrêa, que era líder do circuito após as duas etapas anteriores – e foi à bateria final precisando, pelo menos, de um segundo lugar para ficar com o título. O pernambucano foi além, vencendo a disputa na Gávea, batendo Edgard Groggia, Bino Lopes e Franklin Serpa na decisão.

“Estava confiante em meu trabalho, no que tenho feito nesses últimos tempos, e também entrei bem confiante nas baterias. Sei do meu potencial, do meu merecimento, e trabalhei muito pra isso. Estou muito feliz por finalmente conquistar um título. Isso é muito importante pra mim e quero agradecer a toda a equipe que cuida de mim”, comemorou Gouveia.

Entre as mulheres, Yanca chegou para a etapa de Lauro de Freitas como líder do circuito, mas foi superada já na primeira bateria por Juliana dos Santos e Silvana Lima – que será uma das representantes brasileiras na Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2021. A cearense, porém, foi beneficiada pela queda das três principais concorrentes (Julia Duarte, Ariane Gomes e Taís Almeida) já nas semifinais, o que lhe garantiu o título.

“Venho batalhando há muito tempo, batendo na trave por vários anos, desta vez deu certo. Estou muito feliz e quero agradecer a Deus, que estava aqui comigo e me ajudou”, celebrou Yanca, de 21 anos. “Agora eu vou focar no QS [divisão de acesso do circuito mundial de surfe]. Quero competir nas etapas do Brasileiro também, mas nas que forem possíveis, pois quero focar no QS para já deixar ali o meu nome, para a galera me conhecer e, se Deus quiser, batalhar por uma vaga no CT”, emendou a campeã.

A etapa baiana foi vencida por Silvana Lima – que assim como Ian Gouveia entre os homens, levou R$ 12 mil de premiação pelo triunfo. Duas vezes vice-campeã mundial e bicampeã do QS, a cearense de 35 anos teve que trocar de prancha durante a final feminina, onde superou Júlia Santos (campeã brasileira em 2019), Tainá Hinckel e Bianca Macedo.

