Pelé parabeniza Messi pelo recorde e diz admirar muito o jogador argentino

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Argentino ultrapassou o Rei em número de gols marcados por um mesmo clube e foi parabenizado pelo brasileiro. (Foto: Divulgação)

Após marcar um gol no empate entre Barcelona e Valência no sábado (19), pelo Campeonato Espanhol, e chegar aos 643 gols pelo Barça, Lionel Messi igualou a marca de Pelé como artilheiro em jogos oficiais por um único time. Por sua vez, o “maior jogador de todos os tempos” fez uma postagem nas redes sociais parabenizando o argentino. No texto, Pelé diz admirar Messi e valorizou o amor ao vestir a camisa de um clube.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, postou Pelé nesta tarde em seu Instagram.

O gol de Messi foi de cabeça, após cruzamento gerado de um pênalti perdido pelo próprio argentino. A partida entre Barcelona e Valência terminou empatada em 2 a 2, no Camp Nou.

O craque argentino agradeceu o carinho do ex-jogador. “Muito obrigado por sua mensagem amorosa, Pele. A verdade é que foi lindo vê-la porque essas palavras significam muito vindo de alguém tão grande quanto você. Te mando um grande abraço!!”, escreveu o craque.

Champions

O zagueiro Piqué comentou pela primeira vez sobre o sorteio das oitavas de final da Champions League em que o Barcelona irá enfrentar o Paris Saint-Germain. Em um evento virtual sobre negócios pessoais, o defensor disse que acredita que será um confronto complicado e explicou como anda o tratamento de sua lesão no joelho. “A eliminatória contra o PSG será muito dura, conheço bem o Neymar. O jogo será dentro de dois meses e podem acontecer coisas, mas o importante é que será um grande espetáculo para o torcedor. Me encontro bem, mas temos que esperar os próximos passos para saber se o joelho está estável ou não. Me sinto bem, forte e espero voltar logo”, disse.

Piqué também fez questão de elogiar os jovens Ronald Araújo e Óscar Mingueza, dois zagueiros que vem ganhando oportunidades ao lado de Lenglet por conta da lesão do camisa três. Para o duelo contra o PSG, além do defensor catalão, Ansu Fati e Sergi Roberto também são dúvidas já que todos estão lesionados.

O presidente interino do Barcelona, Carles Tusquets, quer a venda do meia-atacante Philippe Coutinho até o final de seu mandato, no dia 24 de janeiro, segundo informa o jornal catalão Ara. O mandatário considera que a situação econômica do time não é boa e deu ordem para Ramon Planes, diretor esportivo do clube, executar a transferência.

No entanto, qualquer presidente interino não possui autonomia para tomar esse tipo de decisão. Além disso, o plantel que Ronald Koeman tem para trabalhar é limitado e as recentes lesões no time podem dificultar a saída do brasileiro que impressionou o técnico holandês no início da temporada.

