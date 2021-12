Economia Brasileiros batem recorde de apostas na loteria em meio à crise

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com o aumento das apostas ao longo de todo o ano, o governo espera que a Mega da Virada pague em 2021 um prêmio recorde, na casa dos R$ 350 milhões. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogar na loteria já fazia parte da rotina de Wladson Violante, de 53 anos. Mas, com as dificuldades financeiras maiores na pandemia, a esperança de acertar os números sorteados, “para resolver a vida”, também aumentou. Motorista e pintor, porque “a pandemia fez a gente fazer de tudo”, tem dívidas com multas de trânsito e atualmente mora de favor.

Violante é apenas um entre milhões que passaram a buscar as loterias como esperança para mudar de vida. O valor das apostas cresceu mais de 8% neste ano e deve superar os R$ 18 bilhões em 2021, o maior volume da história.

Com inovações tecnológicas e um cardápio maior de jogos, as loterias operadas pela Caixa Econômica Federal já vinham crescendo nos últimos anos, mas o ritmo se acelerou na medida em que as dificuldades financeiras da população cresceram desde a pandemia de covid-19. Na comparação com 2017, o valor nominal apostado já cresceu quase 30%.

“Obviamente, quando estamos em uma situação com a economia caindo, com a renda abalada ou recebendo auxílios do governo, há essa esperança de conseguir algo melhor por meio da loteria”, diz o secretário de Avaliação, Planejamento e Loteria (Secap) do Ministério da Economia, Gustavo Guimarães. “Temos visto aumento também entre apostadores diferentes dos clientes tradicionais desses jogos”, afirma. Segundo ele, os avanços tecnológicos feitos pela Caixa, como a possibilidade de jogar pelo site e o uso do Pix para fazer o pagamento das apostas também impulsionaram o crescimento dos jogos. Por uma questão estratégica, o banco estatal não revela qual o peso das inovações tecnológicas no crescimento.

Com o aumento das apostas ao longo de todo o ano, o governo espera que a Mega da Virada pague em 2021 um prêmio recorde, na casa dos R$ 350 milhões. Violante vai deixar para fazer a aposta da Mega da Virada na véspera do concurso, no dia 31, usando a técnica que desenvolveu para escolher os números: olhar concursos anteriores e apostar naqueles que mais saíram. Ele já tem uma ideia do que fazer com o sonhado prêmio em dinheiro, depois de resolvidas as pendências com o Detran: investir em imóveis para ter uma fonte de renda e aplicar na poupança.

Mega da Virada

Finalizadas as apostas para o concurso 2.439 da Mega-Sena, às 19h do último sábado (18), todas as apostas na modalidade passam a ser exclusivas para a Mega da Virada. O prêmio está estimado em R$ 350 milhões e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na Poupança da Caixa, receberá no primeiro mês R$ 1,58 milhão em rendimentos. Se o ganhador dessa bolada optar por levar uma vida de luxo, pode comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2021 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa. disponível para usuários das plataformas Android e iOS. Para jogar na Mega da Virada, os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa.

Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal e no app Loterias Caixa é de R$ 30,00 e máximo de R$ 945,00 por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia