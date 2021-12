Economia Produção de petróleo do Brasil em novembro somou 2,85 milhões de barris por dia

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

A produção nos campos da Cessão Onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos, ultrapassou em novembro a marca de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia. (Foto: Divulgação)

A produção de petróleo do Brasil em novembro somou 2,85 milhões de barris por dia, ante 2,78 milhões de bpd no mês anterior, informou a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O bombeamento também subiu na comparação com novembro de 2020, quando a extração somou cerca de 2,75 milhões de bpd, de acordo com os dados da reguladora.

A produção de gás natural, por sua vez, somou 136,58 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m³/dia) em novembro, ante 131,7 milhões de m³/dia no mês anterior e 126,4 milhões de m³/dia um ano antes.

Em comunicado, a ANP destacou que a produção nos campos da Cessão Onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos, ultrapassou em novembro a marca de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

“Foi o maior percentual de participação na produção nacional já registrado, correspondendo a 27,05% do total nacional, que foi de 3.710.774 boe/d no mês”, disse a ANP.

Os campos do contrato de Cessão Onerosa que produzem atualmente são Búzios, Atapu, Sul de Tupi e Sépia. O campo de Búzios produziu 738.844,87 boe/d, Atapu registrou 157.793,84 boe/d, Sul de Tupi teve produção de 63.752,57 boe/d e Sépia produziu 43.403,11 boe/d em novembro.

O destaque dado à Cessão Onerosa ocorre um dia antes da ANP ofertar ao mercado em leilão novamente volumes excedentes de petróleo da cessão onerosa, dos campos de Sépia e Atapu. Os ativos não despertaram interesse em leilão realizado em 2019 e voltaram a ser oferecidos pelo governo com regras mais atrativas.

Segunda Rodada

Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, realizada na última sexta-feira (17) pela ANP, teve as duas áreas que estavam em oferta arrematadas: Sépia e Atapu. O bônus de assinatura total arrecadado foi de R$ 11,14 bilhões. Já os percentuais de excedente em óleo para a União foram de 37,43% para Sépia e 31,68% para Atapu, correspondendo a ágios de 149,20% e 437,86% respectivamente.

O Diretor-Geral da ANP, Rodolfo Saboia, destacou os resultados da Rodada. “Tivemos um resultado extraordinário para o Brasil, que superou nossas expectativas. A grande notícia é que conseguimos obter competição, elevando o percentual de excedente em óleo. Com isso, garantimos mais recursos que serão destinados à sociedade brasileira no longo prazo, por meio de uma arrecadação muito maior sobre o lucro da produção de petróleo decorrente do leilão. Ressalto ainda que foram cinco empresas vencedoras, o que amplia a diversidade do cenário de exploração e produção do Pré-sal brasileiro, trazendo ainda mais dinamismo para o setor”, afirmou.

Como ocorre em todas as rodadas no regime de partilha, neste certame os bônus de assinatura (valor pago em dinheiro pelas empresas que arrematam áreas na licitação) foram fixos e determinados no edital.

Assim, o critério para escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. O edital da licitação estabeleceu um percentual mínimo de excedente em óleo, a partir do qual as empresas fizeram suas ofertas.

O excedente em óleo é a parcela da produção de petróleo e/ou gás natural a ser repartida entre a União e a empresa contratada, segundo critérios definidos no contrato e o percentual ofertado na rodada. Trata-se do volume total da produção menos os royalties devidos e o custo em óleo (parcela da produção correspondente aos custos e aos investimentos da empresa na operação do campo). As informações são da agência de notícias Reuters e da ANP.

