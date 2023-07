Economia Brasileiros buscam mais por dólar do que por real

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

A pergunta mais buscada sobre a moeda americana nos últimos sete dias é "como comprar dólar?", aponta levantamento feito pelo Google. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A dúvida “Por que o dólar está caindo?” é a segunda pergunta com maior crescimento da categoria Finanças, na comparação dos últimos sete dias, lembrando que a moeda está cotada atualmente na casa de R$ 4,80, com queda de 8,91% neste ano até agora.

Além disso, o dólar é a palavra mais buscada da categoria tanto nos últimos sete dias quanto nos últimos 12 meses. Nos últimos cinco anos, o dólar foi a segunda palavra mais buscada na categoria. Desde 2004, é a quinta.

Dentro da mesma categoria, dólar é também a palavra mais procurada no mundo desde o início da série histórica, em 2004. De acordo com o Google, as pesquisas por dólar no Brasil mais do que dobraram na comparação dos últimos cinco anos com o período anterior (+130%). No mundo, a alta foi de +110%.

Nos últimos cinco anos, no mundo, o dólar teve mais interesse de busca, em ordem, nos países Líbano, Turquia, Venezuela, Gana e Palestina. Segundo dados do Google Trends, desde 2004, o Brasil pesquisa mais por dólar do que pela própria moeda, o real.

Entre as mais buscada ainda tem “quanto vale 250 mil dólares em reais?” (+1.430%). Esse valor era o valor da passagem do submarino para ver o Titanic naufragado.

Perguntas com maior crescimento no Brasil na comparação dos últimos sete dias com o período anterior:

— Quanto vale 250 mil dólares em reais? (crescimento de 1.430%)

— Por que o dólar está caindo? (crescimento de 520%)

— Quanto é 6 mil dólares em reais? (crescimento de 330%)

— Quanto está valendo o dólar? (crescimento de 180%)

— Quanto é 10 mil dólares em reais? (crescimento de 160%)

— Quanto está o dólar hoje? (crescimento de 90%)

— Como comprar dólar? (crescimento de 80%)

— Onde comprar dólar? (crescimento de 60%)

— Como investir em dólar? (crescimento de 50%)

— Quanto fechou o dólar hoje? (crescimento de 50%).

Cotação

O dólar fechou a sessão dessa segunda-feira (3) em alta, após passar boa parte da manhã em território negativo. No Brasil, a semana deve ser movimentada, sobretudo, pelas expectativas em relação ao andamento da reforma tributária no Congresso Nacional.

A sessão ainda foi de liquidez reduzida nos mercados pela véspera do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, que acontece na terça-feira (4). A moeda norte-americana subiu 0,39%, cotada a R$ 4,8078.

Na última sexta-feira (30), dia do último pregão do primeiro semestre de 2023, o dólar fechou em baixa de 1,19%, vendido a R$ 4,7889. Com o resultado mais recente, a moeda passa a acumular queda de 8,91% em 2023.

