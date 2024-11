Mundo Brasileiros morrem em combate na guerra da Ucrânia

30 de novembro de 2024

Os brasileiros foram identificados como Carlos Henrique Morais e Tiago Nunes Silva.

Dois brasileiros que atuavam como voluntários na guerra entre Ucrânia e Rússia foram mortos em combate no leste europeu. A notícia foi divulgada pelo TrackAMerc, um canal do Telegram pró-Kremlin que monitora a presença de combatentes estrangeiros no conflito. Os brasileiros foram identificados como Carlos Henrique Morais, do Recife (PE), e Tiago Nunes Silva, de Rurópolis (PA).

Carlos, que deixa um filho, chegou à Ucrânia em outubro de 2023. Tiago, de 19 anos, também embarcou para o país em outubro. A prefeitura de Rurópolis emitiu uma nota de pesar pela morte do jovem, confirmada por outros brasileiros que atuam no conflito.

“É com muito pesar que lamentamos a triste notícia da morte do jovem ruropolense. Neste momento de profunda tristeza e dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos”, afirmou o comunicado.

O corpo do jovem permanece em uma área minada, complicando o resgate. Familiares apontaram ao UOL que aguardam uma neve mais intensa para forrar o chão o suficiente para possibilitar a recuperação do corpo em meio às bombas.

A confirmação das mortes ocorre poucos dias após outra morte de um brasileiro no mesmo conflito. Júlio César Sales Soeiro, de 23 anos, teve sua morte noticiada pela família no último dia 17.

2024-11-30