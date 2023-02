Economia Brasileiros dão mais importância a trabalho e estabilidade no emprego que a média global

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ambiente de trabalho foi a causa de 35% dos pedidos de demissão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os profissionais brasileiros dão mais importância ao trabalho e à estabilidade no emprego que a média global trazida por uma pesquisa feita com 35 mil profissionais de 34 países. Enquanto por aqui a importância do trabalho na vida é quase unanimidade (95%), a média global é bem menor: 72%. Já a estabilidade no emprego aparece como importante para 96% dos brasileiros, contra 92% na média global.

Conforme o estudo Workmonitor da Randstad, empresa de recrutamento e seleção, os profissionais brasileiros não estão dispostos a abrir mão de algumas expectativas com as quais se acostumaram durante a pandemia. Assim, a importância da flexibilidade em relação ao horário (92%) e local de trabalho (87%) é superior aos 83% e 71% apresentados na média global, respectivamente.

Quase dois terços dos pesquisados no Brasil (64%) e no mundo (61%) afirmaram que não aceitariam um emprego se acreditassem que traria impacto no equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E 53% dos entrevistados brasileiros deixariam o emprego se fossem impedidos de aproveitar a vida, contra 48% da média global.

Demissões

Segundo o Workmonitor, mais de um terço dos brasileiros entrevistados já pediram demissão por motivos como:

31%: porque não oferecia flexibilidade suficiente, contra 27% da média global;

35%: por causa do ambiente de trabalho tóxico (34% global);

40%: porque o emprego não se encaixava à vida pessoal (33% global);

25%: por adesão ao movimento de demissão silenciosa, o chamado quiet quitting (31% global).

A pesquisa mostra ainda que 33% dos entrevistados brasileiros prefeririam estar desempregados a estar infelizes no trabalho. Outros 42% afirmaram que deixariam o emprego se o patrão não considerasse um pedido de melhores condições de trabalho.

Flexibilidade

Nos últimos seis meses, quase 40% dos brasileiros entrevistados informaram que a flexibilidade em relação ao horário de trabalho aumentou (27% global). No mesmo período, mais de um terço (37%) afirmou estar mais flexível em relação ao local de trabalho (27% global).

“A busca por equilíbrio e qualidade de vida é uma tendência liderada pelos profissionais mais disputados pelas empresas, como das áreas de ESG, Finanças, RH, Tecnologia e Supply Chain. Assim, temos visto um movimento das empresas nos últimos meses em busca de flexibilização de suas políticas, seja com horário, local, adaptação e transformação no uso do escritório para encontros presenciais e não como local de trabalho”, diz Fabio Battaglia, CEO da Randstad Brasil.

Para ele, 2022 serviu como um laboratório para a volta das atividades e as adaptações necessárias. E, embora algumas empresas tenham retornado ao modelo 100% presencial, a tendência segue pela permanência dos formatos flexíveis, pois impactam diretamente na atração e retenção de talentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/brasileiros-dao-mais-importancia-a-trabalho-e-estabilidade-no-emprego-que-a-media-global/

Brasileiros dão mais importância a trabalho e estabilidade no emprego que a média global