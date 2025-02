Mundo Brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram a passar 12 horas sem comer

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Voo com deportados brasileiros dos Estados Unidos pousa em Fortaleza. (Foto: Sistema Verdes Mares)

Os brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegaram na tarde dessa sexta-feira (7) ao Aeroporto de Fortaleza foram transportados algemados e não tiveram acesso a alimentação, conforme informou Mitchelle Benevides Meira, secretária da Diversidade do Ceará.

“Teve pessoas que ficaram 12 horas sem comer, mas foram todos acolhidos, alimentados e passaram por tratamento hospitalar”, declarou em coletiva de imprensa após o avião pousar no Brasil. Segundo a secretária, o governo estadual também auxiliou no contato com as famílias.

A secretária de direitos humanos do Ceará, Socorro França, informou que os passageiros viajaram com algemas nas mãos e nos pés, e que elas foram retiradas no momento em que o avião pousou Brasil. O avião trouxe 111 brasileiros, entre homens e mulheres adultos, adolescentes e crianças.

Segundo Mitchelle, a maior parte deles seguiu no voo para Confins. “O que a gente pôde fazer de contato com a família, de tentar agilizar, para que eles pudessem ir para o melhor local, ou aqui ou para Confins. Eles estão saindo daqui sabendo que estão sendo repatriados e com o governo totalmente disposto a recebê-los da melhor forma”, pontuou.

Sobre o voo

O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos desde o início do novo governo de Donald Trump pousou nessa sexta-feira no Aeroporto de Fortaleza, às 16h06. Segundo apurado, os passageiros desembarcaram sem algemas.

Após a confusão no último voo, em janeiro, quando os deportados desembarcaram algemados durante uma conexão em Manaus, ficou decidido que este pousaria em Fortaleza, uma das cidades brasileiras mais próximas dos EUA. A decisão é para reduzir o tempo em que os deportados passariam algemados no voo, medida adotada como praxe pelo governo americano.

Uma parte dos 111 repatriados é de Minas Gerais, onde os voos fretados com deportados dos Estados Unidos costumavam pousar. Agora, a viagem de Fortaleza até o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, será feita em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O voo estava previsto para decolar no fim da tarde dessa sexta-feira.

O avião que pousou em Fortaleza partiu de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, com uma escala técnica em Porto Rico. Depois, seguiu direto para a capital cearense.

Este é o segundo avião enviado pelos EUA com imigrantes deportados desde o início do novo governo de Donald Trump. Nos últimos dias do governo de Joe Biden, em 10 de janeiro, um outro avião com imigrantes deportados já havia pousado no Brasil.

