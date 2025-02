Mundo Trump diz que vai demitir alguns agentes do FBI que investigaram ataques de 6 de janeiro

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Apoiadores radicais de Trump invadiram o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa sexta-feira (7) que vai demitir alguns agentes do FBI que investigaram os ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump não deu detalhes sobre quantos agentes serão demitidos nem quando isso acontecerá.

No fim de janeiro, a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos ordenou que o FBI entregasse uma lista com todos os funcionários da agência que participaram da investigação do ataque. Cerca de 6 mil agentes teriam trabalhado no caso.

Diante da ordem, dois grupos de funcionários do FBI processaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tentar impedir a divulgação da lista. Na petição, eles alegam que o governo pretende identificar agentes para demiti-los ou puni-los de alguma forma.

A relação acabou sendo entregue pelo FBI mesmo assim, segundo a agência Reuters. O procurador-geral adjunto interino, Emil Bove, chegou a afirmar que os agentes que trabalharam na investigação do ataque de 6 de janeiro não corriam risco de demissão ou outras punições.

“Os únicos indivíduos que devem se preocupar são aqueles que agiram com intenção corrupta ou partidária”, afirmou.

O governo dos Estados Unidos declarou que não tornará pública a lista com os nomes dos agentes enquanto o processo movido pelos funcionários do FBI estiver em andamento na Justiça.

O 6 de janeiro

Em 6 de janeiro de 2021, centenas de apoiadores de Trump invadiram o Capitólio na tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Cinco pessoas morreram, e cerca de 140 policiais foram agredidos durante o ataque. Mais de 1.500 pessoas foram alvos de investigações criminais.

