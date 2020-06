Brasil Brasileiros desenvolvem roupa com tecnologia que tem ação antiviral contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Roupa é especial para combater o vírus. (Foto: Divulgação/ Becauz)

A empresa catarinense BeCauz desenvolveu uma nova roupa com tecnologia que protege os usuários contra vírus e bactérias, inclusive consegue dar segurança contra o novo coronavírus. O “Kit Hope Fashion” consiste em máscara e camiseta feitos com fio de poliamida, o qual impede a contaminação cruzada.

Isso significa que o material não deixa a vestimenta ser um local de transmissão desses micro-organismos para os seres humanos. Metade dos lucros das vendas será destinada ao G10 Favelas, grupo de líderes e empreendedores de impacto social de favelas.

“É uma iniciativa que inspira outras pessoas e empresas colaborando e mantendo assim a chama acesa de apoio e de ajuda às comunidades mais carentes”, diz Gilson Rodrigues, membro do G10 Favelas e presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis e do Fundo Social Comunidades.

Agente antiviral

O fio utilizado é fornecido pela Coltex, de Joinville, e usa tecnologia da Rhodia. Ele recebeu o nome de AmniVirus-Bac OFF. A sua composição possui um agente antiviral na matriz polimérica. Em outras palavras, ele impede a hospedagem em células humanas, o que faz bloquear a contaminação.

O agente também atua no envelope lipídico – ou seja, na gordura – do vírus envelopado. Isso significa que, quando ocorre o rompimento, o material genético do vírus fica exposto. Consequentemente, o SARS-CoV-2 fica inativo e deixa de se replicar.

Por outro lado, a ação antibactericida passa a ser necessária para evitar que uma bactéria seja célula hospedeira para um vírus. Outro ponto é impedir que a roupa tenha mau cheiro – mesmo quando utilizada com frequência. No entanto, é preciso ressaltar que isso não dispensa a sua higienização normal.

A criação da BeCauz para combater o novo coronavírus vai ficar disponível para comercialização a partir do dia 15 de julho. Neste momento, o “Kit Hope Fashion” já está em pré-venda, por meio do site oficial da empresa. O preço não foi divulgado.

Coronavírus

O Brasil ultrapassou a marca de 1,3 milhão de contágios e 57 mil mortes. A Covid-19 continua se espalhando entre os indígenas e, em 24 horas, nove xavante morreram com suspeita da doença no Mato Grosso. O Ministério da Saúde anunciou um acordo com o Reino Unido para uma vacina contra coronavírus (Covid-19). A colaboração prevê a compra de lotes da vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, e da transferência de tecnologia, que, no Brasil, será desenvolvida pela Fiocruz.

O Brasil permanecerá no sinal vermelho enquanto tiver alto número de infecções. Mesmo assim, a prefeitura de São Paulo anunciou autorizará a volta gradual de bares, restaurantes e salões de beleza na cidade, a partir de 6 de julho. Já Belo Horizonte voltará à fase zero de reabertura das atividades devido ao aumento de contágios.

