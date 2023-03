Mundo Brasileiros estão entre os cidadãos que mais receberam vistos norte-americanos em 2022

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

O Brasil ficou atrás apenas do México e da China no número de vistos recebidos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os brasileiros ocuparam o terceiro lugar no ranking dos cidadãos que mais receberam vistos norte-americanos em 2022. Ao todo, foram 815.842 emissões de 80 tipos diferentes de permissões para brasileiros, o que representa uma alta de 618,8% em relação ao número registrado no ano anterior (113.505).

O Brasil ficou atrás apenas do México (1,9 milhão) e da China (1 milhão) e bem à frente da Argentina – quarta colocada –, com 259 mil vistos recebidos. Os dados são de uma pesquisa do escritório de advocacia imigratória AG Immigration, com sede em Washington.

O levantamento foi feito com base em dados oficiais do Departamento de Estado norte-americano. O Consulado dos EUA em São Paulo foi o terceiro posto diplomático que mais emitiu vistos em todo o mundo, atrás somente do de Monterrey e da embaixada da Cidade do México.

Outro dado que chama a atenção no estudo é referente ao visto de visitante B1/B2 – usado para viagens de negócios e turismo nos EUA –, que somou mais de 748,5 mil emissões no ano passado, representando 91,76% do total. Trata-se de um aumento de 944% sobre 2021, ano em que os consulados e a embaixada ficaram fechados ou com serviços limitados em razão da pandemia de coronavírus.

Essa é a maior quantidade de vistos B1/B2 emitidos para brasileiros desde 2015, quando mais de 873 mil autorizações de entrada desse tipo foram expedidas pelos órgãos consulares.

Na lista de vistos norte-americanos mais concedidos a brasileiros, a segunda e a terceira colocações são ocupadas por dois vistos de estudo e intercâmbio: o J-1 (13,1 mil emissões) e o F-1 (8,8 mil), respectivamente. Enquanto o primeiro registrou alta de 96% sobre o ano anterior, o segundo, por sua vez, caiu 10% no mesmo período.

