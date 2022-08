Tecnologia Brasileiros estão mais insatisfeitos com bancos digitais

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A queda representa uma mudança de comportamento dos correntistas que estão mais exigentes quando o assunto é eficiência dos serviços. Foto: Reprodução A queda representa uma mudança de comportamento dos correntistas que estão mais exigentes quando o assunto é eficiência dos serviços. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O nível de satisfação dos brasileiros com os bancos digitais caiu cerca de 41% em dois anos. É o que revela uma pesquisa encomendada pela Akamai Technologies, empresa de nuvem e cibersegurança, em parceria com a Cantarino Brasileiro.

A queda representa uma mudança de comportamento dos correntistas que estão mais exigentes quando o assunto é eficiência dos serviços e atendimento das instituições financeiras.

A pesquisa “A experiência dos correntistas dos principais bancos brasileiros” consultou 1.118 brasileiros em todas as regiões do País.

As entrevistas foram realizadas por meio de um painel on-line entre os meses de abril e junho de 2022. No estudo, foram abordados os bancos que as pessoas tinham contas, razões para a escolha das instituições bancárias e entender a percepção dos correntistas para as mudanças do sistema financeiro, como PIX, Open Finance e ESG.

As respostas foram utilizadas para calcular o índice NPS (Net Promoter Score) dos bancos tradicionais e digitais nos últimos dois anos. A métrica ajuda a mensurar o nível de satisfação dos clientes em relação a uma instituição e seus produtos ou serviços.

Golpes

O volume de golpes no sistema financeiro nacional deverá alcançar a marca de R$ 2,5 bilhões neste ano. E a estimativa é de que parte considerável desse montante (R$ 1,8 bilhão, ou 70%) esteja concentrada no Pix, sistema de pagamento instantâneos do BC (Banco Central).

A estimativa dos bancos para o fechamento de 2022 leva em conta os dados até junho, período em que as fraudes atingiram R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 900 milhões por meio do Pix.

Fontes do sistema bancário disseram que esse número, contudo, pode estar subestimado, já que nem todos os golpes e assaltos são reportados aos bancos pelos clientes. Oficialmente, não existe um número consolidado.

Ao longo da pandemia e com aumento da digitalização dos consumidores, com mais transações sendo realizadas online, o cálculo é de que as fraudes tenham triplicado em dois anos. O Pix entrou em operação em 2020, rapidamente se popularizando entre os clientes de bancos.

Existem outras evidências de que os golpes financeiros estão se multiplicando: levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, um total de 331,2 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo que 53,3% se concentraram em contas bancárias ou em cartões de crédito (ou mais de 176 mil ocorrências).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia