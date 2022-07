Economia Brasileiros estão voando mais, apesar do alto preço das passagens

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Dados da Iata apontam que América Latina deve fechar o ano com 94,2% da demanda registrada em 2019; projeção inicial era voltar ao nível pré-Covid em 2024 ou 2025. Foto: Reprodução

As irmãs Luciana Miranda e Ana Lúcia Miranda de Moura embarcaram na quinta-feira para férias na Patagônia argentina. Acostumada a viajar ao menos duas vezes por ano, Luciana sabia que o preço da passagem ficaria em torno de R$ 2,5 mil. Mas, apesar de ter comprado com três meses de antecedência, pagou R$ 3,8 mil. Ana Lúcia, que vai para dois destinos do Sul da Argentina, com uma criança e um bebê, pagou mais de R$ 10 mil e conta que uma colega que comprou três dias depois teve de pagar R$ 14 mil para viajar com a filha.

Ainda que os preços estivessem nas alturas, elas não cogitaram mudar os planos das férias. “Achei bem caro, mas estava morrendo de saudade de ir para lugares diferentes. Queríamos levar as crianças para ver a neve”, diz Ana Lúcia.

Com a ideia fixa de levar os filhos para a neve, porém, elas desistiram de ir a Ushuaia, cuja passagem era ainda mais cara, e optaram por hotel mais barato. Ainda reduziram o orçamento para passeios e restaurantes. “Coisas que pagaríamos à vista, parcelamos. Mas não pensamos em desistir”, diz Luciana. São pessoas como Ana Lúcia e Luciana que estão garantindo a recuperação da demanda do setor aéreo. Após dois anos de pandemia e fronteiras fechadas, os consumidores estão encarando valores altos, mas boa parte, em todo o mundo, não abre mão de viajar.

No Brasil, o valor médio da passagem para voos domésticos está no patamar mais alto desde 2009 e, mesmo assim, a demanda atingiu, em abril, 90% da registrada no mesmo período de 2019. Naquela época, o preço médio pago pelo consumidor era 13% mais baixo que o atual. O mercado internacional, porém, ainda está em 66% do nível antes da Covid.

Dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) apontam que a América Latina é hoje a segunda região com melhor recuperação da demanda, atrás apenas da América do Norte – a entidade não revela dados por país. A projeção é que a América Latina encerre o ano com 94,2% da demanda de 2019. A América do Norte deve atingir 95% e a Europa deve ficar com 82,7%.

“A indústria tem sido mais sustentável e robusta do que muitas pessoas esperariam. Na América Latina principalmente, o panorama é bastante positivo, porque a recuperação foi muito forte”, diz o presidente da Iata, Willie Walsh.

O presidente da Airbus para América Latina e Caribe, Arturo Barreira, também diz estar otimista com a região. “O que está claro é que, conforme caíram as restrições, o tráfego aéreo voltou mais rápido do que se previa. Esperávamos que a demanda voltasse aos níveis pré-pandêmicos na região em 2024 ou até 2025, dependendo do cenário. Mas agora já se fala que deve ser no próximo ano.”

