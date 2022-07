Rio Grande do Sul Hospital Universitário de Canoas reabre leitos de retaguarda pediátrica

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

O serviço de pronto atendimento deve ser retomado em outro momento. Foto: Arthur Ghilard/HU O serviço de pronto atendimento deve ser retomado em outro momento. (Foto: Arthur Ghilard/HU) Foto: Arthur Ghilard/HU

Nesta terça-feira (12), o Hospital Universitário de Canoas (HU), na Região Metropoliutana, reabriu o funcionamento de 15 leitos de retaguarda e 1 leito para isolamento. O atendimento, 100% SUS e 24 horas, será exclusivo para usuários encaminhados pelas UPAs Boqueirão e Rio Branco, HPS de Canoas, Centro de Atenção à Saúde da Criança de Canoas e município de Nova Santa Rita. O serviço de pronto atendimento deve ser retomado em outro momento.

Fechada, temporariamente, desde 6 de junho, a Emergência Pediátrica do HU volta a atender a de forma gradual. A estrutura ganhou nova pintura, adesivagem, iluminação revitalizada, reparos nas portas e outras pequenas melhorias. O espaço, localizado no andar térreo do complexo de saúde canoense, conta com três consultórios para atendimento médico, sendo um deles multiprofissional, uma sala de procedimentos, uma sala de espera e três salas de internação.

Além dos 15 leitos de retaguarda pediátrica e 1 leito de isolamento, o Hospital Universitário de Canoas (HU) oferece 36 leitos de Internação Pediátrica; 30 leitos de UTI Neonatal, 5 leitos de enfermaria canguru e 10 leitos de UTI Pediátrica. Ou seja, com esse acréscimo de leitos de retaguarda, o Hospital Universitário conta com 97 leitos para o público infantil.

Localizado no Bairro São José em Canoas, o Hospital Universitário de Canoas (HU) realiza serviços médicos nas áreas de pediatria, obstetrícia e ginecologia, cardiologia de alta complexidade, neurocirurgia, pneumologia, cirurgia-geral, clínica médica, medicina intensiva, otorrinolaringologia, psiquiatria, traumatologia e ortopedia, cirurgia vascular, bucomaxilo, entre outras especialidades.

