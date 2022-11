Futebol Brasileiros festejam estoque de cerveja em casa no Catar

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Influenciadores postaram imagens nas redes sociais mostrando e comemorando as diversas caixas da bebida que eles conseguiram comprar Foto: Reprodução Influenciadores postaram imagens nas redes sociais mostrando e comemorando as diversas caixas da bebida que eles conseguiram comprar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os influenciadores Lucas Tylty e Rafael Gomes, o “Rafuxo”, não estão sofrendo como os demais torcedores para encontrar cerveja no país sede da Copa do Mundo. Na madrugada de segunda para terça, ambos postaram imagens nas redes sociais mostrando e comemorando as diversas caixas da bebida que eles conseguiram comprar.

O Catar tem um rígido controle sobre o consumo de bebidas alcóolicas. Não chega a proibir a ingestão, como na Arábia Saudita, mas restringe o consumo a locais privados. Além de especificar onde pode e onde não pode beber, o anfitrião do maior evento de futebol do planeta desestimula a compra com preços altos, mas isso não foi um problema para os empresários brasileiros.

A Fifa anunciou na última sexta-feira que, após acordo com autoridades do Qatar, não seria permitida a venda de bebidas alcóolicas no perímetro do entorno dos estádios aa Copa do Mundo. E informou que a comercialização seria apenas nas ‘fan fests’ e em pontos licenciados, como em alguns hotéis.

