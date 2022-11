Futebol Mulher de Thiago Silva, mostra comemoração pela derrota da Argentina

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

"Arábia, I love you" foi uma das frases cantadas pela família do zagueiro Foto: Reprodução "Arábia, I love you" foi uma das frases cantadas pela família do zagueiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Isabelle Silva, mulher do jogador Thiago Silva, chegou ao Catar na madrugada desta terça-feira (22) com os filhos, mãe e sogra para ver o marido jogar pela seleção brasileira. Nesta manhã, a influenciadora compartilhou como está sendo o primeiro dia com os filhos Isago e Iago em seu perfil do Instagram. A família almoçou em um restaurante do navio que estão hospedados, com vista para o estádio do primeiro jogo do Brasil na próxima quinta-feira, e compartilhou a comemoração da derrota da Argentina assistida no telão da piscina.

“Arábia, I love you” foi uma das frases cantadas pela família do zagueiro. Músicas provocando os torcedores da seleção argentina não faltou no repertório da família Silva.

Torcida

“Não adianta, onde tem brasileiro não existe torcida para a Argentina”, disse a influenciadora em um dos vídeos compartilhados no Instagram mostrando os bastidores na piscina do hotel. Clima de provocação e rivalidade para os próximos jogos aparecem no vídeo legendado por Isabelle, escrito “sente o clima”.

Além da vitória de 2 a 1 da Arábia Saudita contra a Argentina, Isabelle também compartilhou algumas partes do hotel e até reclamação da falta de sinalizações informativas rolou. O restaurante em que a família almoçou no primeiro dia de estadia tem vista para o estádio do primeiro jogo da seleção brasileira.

No navio também tem salão de jogos pagos, sorveteria, área externa com tobogã, que segundo a influenciadora é “sem graça” porque ela entalou, e vista para a ilha, academia e quadra de basquete.

