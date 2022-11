Futebol “Onde está o Messi?”: conheça o grito que embalou a torcida saudita

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

A torcida argentina provou do próprio veneno. Acostumada a dominar as arquibancadas com seus cânticos que, muitas vezes, têm tom jocoso em relação a jogadores adversários, nesta terça-feira (22) os donos do estádio foram os sauditas. E sobrou para Messi, que ganhou uma música.

— Ninguém viu o Messi em campo, só os jogadores da Arábia Saudita. Só falam de Messi, Messi, mas cadê ele? — disse Allotabi Hallan, que assistiu a seu primeiro jogo numa Copa do Mundo.

A derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita nesta terça-feira, no estádio Lusail, complica bastante a vida dos argentinos. No papel, os sauditas são os adversários mais fáceis em uma chave que tem ainda México, rival da próxima rodada, e Polônia. Messi pode ter um duelo de vida ou morte com Lewandowski, a maior estrela contratada pelo Barcelona desde sua saída, para evitar uma queda na primeira fase, o que não acontece desde o time estrelado de Marcelo Bielsa em 2002.

