Futebol Veja quais jogadores da seleção brasileira já fizeram procedimentos estéticos

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Hoje os atletas procuram alternativas cirúrgicas para se aproximarem de um ideal estético que almejam Foto: Reprodução

Já faz algumas décadas desde que os jogadores de futebol passaram a se preocupar com a aparência fora de campo tanto quanto o desempenho dentro de campo. Além das mudanças físicas mais aparentes, como um corte de cabelo na moda e os exercícios físicos compartilhados com exaustão nas redes sociais, hoje os atletas procuram alternativas cirúrgicas para se aproximarem de um ideal estético que almejam. Na seleção brasileira, não é diferente. Veja alguns dos casos de procedimentos que os jogadores que buscarão o hexa já se submeteram.

Otoplastia

A otoplastia, ou cirurgia para redução das orelhas, é um dos procedimentos mais comuns. Ainda mais para quem já ouviu apelidos na infância e na adolescência sobre a característica. Não dá para afirmar que esse foi o motivo pelo qual Daniel Alves optou por realizar a cirurgia, mas é inegável que o lateral optou por esse procedimento há mais de uma década, quando ainda jogava pelo Barcelona. A diferença é perceptível, ainda mais quando são comparadas imagens de antes e depois.

Reposição de colágeno

O tratamento individualizado é uma das filosofias pelas quais a dermatologista Juliana Neiva orienta seu trabalho. Assim, ela desenvolveu o que batizou de “Procotolo pele de bebê” para ajudar a rejuvenescer a pele de Neymar e minimizar os efeitos dos desgastes causados pela alta performance, bem como as altas temperaturas do Catar, que durante a Copa devem ficar na casa dos 30ºC.

O último tratamento foi realizado cerca de um mês antes da estreia do Brasil — na próxima quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia — e deu seguimento ao protocolo. “No caso do Neymar, um atleta de alta performance, há um desgaste significativo da pele, do colágeno, então os poros acabam se fechando”, explica a médica.

Implante capilar

Everton Ribeiro começou a viralizar entre os torcedores rubro-negros que percebiam suas “entradas” no cabelo durante os jogos do Flamengo. Chegou ao ponto de a torcida , após um jogo da Libertadores onde a chuva deixava clara a situação da (falta de) cabelo de Ribeiro, apelar para a esposa do jogador, Marilia Nery, resolver a situação.

Ela aceitou o desafio e cumpriu a promessa. Hoje, o jogador exibe sua cabeleira cheia, mas ainda com algumas restrições. Depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores, boa parte do elenco platinou o cabelo, mas o jogador apenas clareou levemente os fios, o que fez a torcida cair na risada, assumindo que seria porque fragilizaria o implante.

Talvez o caso mais famoso de questões estéticas da Copa de 2018 tenha sido o rosto do goleiro Alisson. O frio da Rússia fez o jogador, considerado galã, chamar atenção, mas por motivos que não tinham a ver com seu desempenho guardando as redes do Brasil. Seu rosto frequentemente apresentava uma vermelhidão, e logo começou uma especulação se ele estava sofrendo de acne.

Depois, especialistas afirmaram que se tratava de rosácea, uma condição da pele que “caracteriza-se por uma pele sensível, geralmente mais seca, que começa a ficar eritematosa (vermelha) facilmente e se irrita com ácidos e produtos dermatológicos”, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na época, quando ainda acreditava-se que era acne.

— Não me incomoda, não! Estou na puberdade. Faz parte – falou o goleiro, à epoca ainda jogador da Roma.

Ou seja, não se sabe se ele de fato trata ou não a condição de pele, mas continua chamando a atenção dos torcedores ao redor do mundo.

