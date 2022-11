Futebol Cristiano Ronaldo reage a críticas por entrevista polêmica

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Astro foi questionado se foi o "timing" certo para entrar em rota de colisão com o clube, com o clima ruim podendo respingar na seleção Foto: Reprodução/Twitter astro foi questionado se foi o "timing" certo para entrar em rota de colisão com o clube, com o clima ruim podendo respingar na seleção. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em processo de rescisão com o Manchester United após declarações contra a diretoria, o técnico Erik Ten Hag e os donos do clube, Cristiano Ronaldo concedeu entrevista coletiva no Catar na madrugada desta segunda-feira (21) (horário de Brasília) e falou sobre as polêmicas que antecedem a Copa do Mundo enquanto está pronto para defender Portugal. O astro foi questionado se foi o “timing” certo para entrar em rota de colisão com o clube, com o clima ruim podendo respingar na seleção. Então, foi taxativo.

– Timing é sempre timing. Do lado de vocês é fácil ver como podemos escolher os timings. Às vezes vocês escrevem verdades, às vezes escrevem mentiras. Não preciso de me preocupar com o que os outros pensam. Eu falo quando quero. Todos sabem quem eu sou e no que acredito. Não vai influenciar o que a seleção quer. Staff, roupeiros… Todos me conhecem desde os 11 anos. Todos querem muito esta competição, todos querem jogar, que é algo que gosto de ver, a ambição é muito alta. Não só este episódio que ocorreu comigo, mas outros episódios poderão abalar o próprio jogador, mas não vai abalar o plantel – disse o astro português, que continuou:

O craque também foi perguntado sobre possíveis problemas de relacionamento dentro do elenco português. A primeira polêmica levantada pela imprensa europeia seria entre o astro e o meia Bruno Fernandes, seu companheiro no United, por conta de um vídeo em que ele aparece tendo um aperto de mão desencontrado com o colega. CR7 confirmou a versão dada pelos companheiros anteriormente, dizendo que era uma brincadeira. E pediu que ele não seja tema de perguntas para os outros jogadores nas coletivas.

– Tudo o que gira à minha volta, há sempre debate, conversas… O ambiente na seleção é excelente. Estamos de corpo e alma aqui. Não há problemas. Não perguntem sempre pelo Cristiano, não falem de mim. O caso do Cristiano está encerrado. Falem sobre eles e sobre a competição. Se alguém me fizesse uma pergunta sobre o Rafa, eu não responderia, porque é um assunto encerrado. O selecionador já falou sobre esse tema. Perguntem coisas sobre eles e sobre a seleção.

CR7 ainda comentou o mau momento vivido no Manchester United, no qual vem amargando o banco de reservas constantemente sob o comando de Erik Ten Hag. Questionado se a Copa do Mundo seria o momento ideal de dar uma resposta ao clube e aos críticos, ele ironizou.

– Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e 8 meses… Estaria preocupado. Depois do que eu já fiz e já ganhei, seria uma surpresa para mim. Claro que tenho de demonstrar o que sou ano após ano, opiniões toda a gente tem, mas será o Mundial a competição mais importante? Sim, das mais, é um sonho ganhar, mas se não ganhasse mais nenhum troféu estaria orgulhoso – disse o jogador na coletiva, já após ter comentado o timing das suas declarações a Piers Morgan, jornalista inglês ao qual falou sobre o Manchester United.

Os portugueses estão no Grupo H da Copa do Mundo, com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. A estreia será na próxima quinta-feira (24) às 13h (horário de Brasília), contra Gana, no Estádio 974.

Entenda o caso

Uma entrevista concedida por Cristiano Ronaldo a uma TV inglesa, às vésperas de se apresentar à seleção, deixou sua situação no Manchester United indefinida. O camisa 7 fez críticas aos dirigentes e ao técnico Eric Ten Hag. O clube, inclusive, já iniciou processo para rescindir o contrato do astro, segundo o jornal “The Athletic”.

Também houve atritos com o nome de CR7 na seleção portuguesa. Jornais europeus apontaram “frieza” no cumprimento entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes na chegada dos atletas ao Catar.

Portugal treinou pela primeira vez com o elenco completo no último domingo. Todos os 26 convocados, incluindo CR7, estiveram na atividade comandada pelo técnico Fernando Santos no Centro de Treinamentos em Al-Shahaniya, nos arredores de Doha. Essa foi a segunda atividade da seleção no Catar.

