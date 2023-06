Brasil Brasileiros gastam, em média, R$ 44 mil com festas de casamento

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa aponta que as festas de casamento no Brasil recebem, em média, 125 convidados Foto: Divulgação Pesquisa aponta que as festas de casamento no Brasil recebem, em média, 125 convidados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os brasileiros gastam, em média, R$ 44 mil com festas de casamento, aponta a pesquisa Global Wedding Report 2023. De acordo com o levantamento, o tempo de organização dos eventos costuma durar de dez a 11 meses no Brasil.

Entre os 15 países analisados, o Brasil ficou na 10ª colocação no gasto médio com esse tipo de festa. A primeira posição é ocupada pelos Estados Unidos, com o equivalente a R$ 147 mil. Aparecem, na sequência, Reino Unido, Itália e Espanha, todos com média de R$ 112 mil.

Em relação ao tempo levado para a organização da festa, Estados Unidos e Reino Unido lideram a lista. Nesses países, os casais costumam levar de 15 a 16 meses para concluir os preparativos. Na Índia, por outro lado, o tempo médio é de cinco a seis meses.

De acordo com o levantamento, as festas de casamento no Brasil recebem, em média, 125 convidados. Esse tipo de evento costuma ter mais gente na Índia. Por lá, a média é de 285 pessoas. No Reino Unido e na Colômbia, por outro lado, os eventos são mais enxutos, com média de 81 e 76 convidados, respectivamente.

Como os casais se conheceram

No Brasil, 24% dos casais se conheceram por meio de amigos em comum. Na Itália, esse percentual sobe para 33%, enquanto na Espanha é de 31%.

No Peru, 33% dos casais se conheceram no trabalho. No México, esse índice é de 23%. Já nos Estados Unidos, 32% das pessoas que casaram se conheceram pela internet. No Canadá e no Reino Unido, os percentuais são de 32% e 30%, respectivamente.

Morando juntos

Aproximadamente 41% dos casais brasileiros já moravam juntos antes de oficializar a união. O percentual é baixo se comparado a países europeus.

Na Espanha e na França, por exemplo, 91% dos casais já dividiam o mesmo teto quando decidiram formalizar o casamento. No Reino Unido, o percentual é de 90%.

Meses preferidos

No Brasil, o mês mais popular para pedidos de casamento é dezembro (15%). Para as festas, porém, novembro é o mês preferido dos noivos, com 12%.

Em outros países, o último mês do ano também é o que concentra a maior parte dos pedidos de casamento, como Estados Unidos (15%), Canadá (19%), México (17%) e Chile (15%).

Para a realização da festa, porém, as preferências mudam de acordo com o local. Nos EUA, por exemplo, a maioria (20%) prefere casar em outubro. No Reino Unido, os meses de agosto e setembro estão na frente (15%).

“Os casamentos atingem o pico onde o clima está mais favorável, sendo no final do verão o momento mais popular nos países europeus”, diz a pesquisa.

Tradições

O levantamento também mostra a forma como algumas tradições são tratadas. No Brasil, a mais comum delas é a noiva lançar o buquê, algo que acontece em 80% das festas. Entre os países participantes, essa prática só é mais popular no México e no Peru, com 83%.

A primeira dança entre os recém-casados acontece em 55% dos casamentos no Brasil, e o corte do bolo em 39%.

Metodologia

Baseada em dados coletados pela The Knot Worldwide, a Global Wedding Report 2023 analisou casamentos em 15 países ao longo de 2022. Ao todo, foram ouvidas mais de 25 mil pessoas.

Foram analisados casamentos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Itália, Índia, Colômbia, Peru, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e México.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasileiros-gastam-em-media-r-44-mil-com-festas-de-casamento/

Brasileiros gastam, em média, R$ 44 mil com festas de casamento

2023-06-06