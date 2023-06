Polícia Brigadiano reage a tentativa de roubo de carro e mata criminoso que havia cometido uma série de assaltos no Vale do Sinos

Por Marcelo Warth | 6 de junho de 2023

O policial, que estava de folga, foi abordado pelo bandido e por comparsas em Novo Hamburgo Foto: BM/Divulgação O policial, que estava de folga, foi abordado pelo bandido e por comparsas em Novo Hamburgo. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um criminoso de 22 anos foi morto a tiros ao tentar roubar o carro de um brigadiano no bairro Ideal, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na noite de segunda-feira (5).

Segundo a Brigada Militar, o bandido estava com outros três ladrões em um veículo roubado. O grupo havia cometido uma série de assaltos na região e, durante a fuga, o carro colidiu contra um poste na rua Tabajara.

Após o acidente, os assaltantes saíram do veículo e tentaram roubar o carro do policial, que reagiu e matou um dos criminosos durante troca de tiros. O bandido morto portava uma pistola e possuía diversos antecedentes criminais. O policial estava de folga no momento da ocorrência. Ele não se feriu.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os outros integrantes da quadrilha fugiram.

