Astrud Gilberto foi um dos ícones da Bossa Nova Foto: Reprodução de TV

A cantora e compositora Astrud Gilberto, um dos maiores nomes da Bossa Nova, morreu, aos 83 anos, na segunda-feira (5). A informação foi confirmada nesta terça-feira (6) pela neta da artista, a também cantora Sofia Gilberto, nas redes sociais.

Astrud deu voz à versão em inglês de “Garota de Ipanema” e ganhou fama internacional. Nascida em Salvador (BA), ela foi casada com João Gilberto (1931-2019) entre 1959 e 1964. Eles tiveram um filho, o músico João Marcelo Gilberto.

A artista começou na carreira musical em 1960. Em 1965, lançou o seu primeiro álbum solo. No mesmo ano, a cantora ganhou o Grammy de Música do Ano por “Garota de Ipanema”, com o saxofonista Stan Getz, na versão em inglês.

Astrud foi indicada para o “International Latin Music Hall of Fame”. A cantora deixou os palcos em 2002. Ela morava nos Estados Unidos com os filhos João Marcelo, do primeiro casamento, e Gregory, do segundo relacionamento.

“Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de Garota de Ipanema e ganhou fama internacional. A música, um hino da Bossa Nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e, neste momento, temos que celebrar Astrud”, escreveu a neta da cantora nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

