Geral Brasileiros morando no exterior chegam a 4,59 milhões; apenas um vive na Coreia do Norte, diz o Itamaraty

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Nova York é a cidade que abriga mais brasileiros fora do País. (Foto: Reprodução)

O número de brasileiros morando no exterior chegou em 2022 a 4,59 milhões, de acordo com levantamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Desses, apenas 1 mora na Coreia do Norte. Desde 2009, não há tantos brasileiros morando fora do país, de acordo com o Itamaraty. Naquele ano eram 3,18 milhões.

Os países que possuem as maiores comunidades de brasileiros são:

– Estados Unidos: 1,9 milhão;

– Portugal: 360 mil;

– Paraguai: 254 mil;

– Reino Unido: 220 mil;

– Japão: 207 mil.

Há três países com apenas 1 brasileiro morando:

– Coreia do Norte;

– São Cristóvão e Névis;

– Micronésia.

Não há nenhum brasileiro morando em países como:

– Afeganistão;

– Líbia;

– São Vicente e Granadinas.

O maior salto de um ano para o outro, desde 2009, foi de 2012 para 2013, quando o número de brasileiros morando fora aumentou 48%.

As cidades no exterior em que há mais brasileiros morando são:

– Nova York (EUA): 500 mil;

– Boston (EUA): 390 mil;

– Miami (EUA): 295 mil;

– Lisboa (POR): 250 mil;

– Londres (GBR): 190 mil.

Gastos no exterior

Em outra frente, um levantamento realizado pelo LATAM Pass, quarto maior programa de fidelidade do mundo, revela que os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 27% no primeiro semestre de 2023 comparado com o mesmo período do ano passado. O estudo foi feito com base nas compras realizadas fora do Brasil utilizando o cartão co-branded LATAM Pass Itaú.

Segundo Martin Holdschmidt, diretor geral do LATAM Pass no Brasil, o número reforça o maior interesse dos brasileiros por cartões que oferecem vantagens em troca de compras. “É um comportamento que vem se fortalecendo nos últimos anos. Se compararmos o primeiro semestre de 2023 com o mesmo período de 2018, há um crescimento consideravelmente forte principalmente nas emissões do cartão Black, que oferece maior conversão em pontos por dólar gasto. Nas compras internacionais, os gastos com esse cartão mais que triplicaram no mesmo período. Isso mostra o valor que os clientes têm visto nos benefícios implementados em nosso programa nos últimos anos. A cada compra realizada, mais pontos o cliente acumula, ficando mais perto de sua próxima viagem”, afirma o executivo. As informações são do portal de notícias G1 e da Latam.

