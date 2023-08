Mundo Incêndios florestais deixam seis mortos no Havaí

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Cruz Vermelha Americana abriu um centro de evacuação. Foto: Reprodução A Cruz Vermelha Americana abriu um centro de evacuação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o momento seis pessoas foram mortas por incêndios florestais no Havaí, de acordo com o prefeito do condado de Maui, Richard Bissen Jr. Conforme a Guarda Costeira dos Estados Unidos, alguns moradores chegaram a pular no mar para fugir do fogo que avançava rapidamente, destruindo casas e carros por onde passava.

Os esforços de busca e resgate ainda estão em andamento, segundo o prefeito, alertando que o número de pessoas mortas pode aumentar à medida que mais informações estiverem disponíveis.

Muitas estruturas foram destruídas, várias delas queimadas “até o chão”, disse Bissen.

Mais de 2 mil pessoas estão agora em abrigos em Maui, disse o prefeito. Bissen salientou, ainda, que muitas “residências, empresas, estruturas foram queimadas – muitas delas totalmente destruídas” e as pessoas foram para abrigos, incluindo muitas escolas que fecharam para acomodar o influxo.

“Temos mais de 2.100 pessoas em abrigos. Dentro desses abrigos, mencionei a você – e vários que estão desaparecidos no sentido de que estão em seus carros e não entraram no abrigo real”, disse ele.

Os incêndios ganharam devido a uma combinação de condições secas que cobrem vastas áreas da ilha e os ventos de um furacão, atingindo com força partes de Maui e Big Island.

“Sofremos um desastre terrível na forma de um incêndio florestal que se espalhou amplamente como resultado de ventos com força de furacão na região e condições de seca subjacentes. Maui e a Ilha Grande sofreram incêndios significativos. Grande parte de Lahaina em Maui foi destruída e centenas de famílias locais foram deslocadas”, disse o governador do Havaí, Josh Green, que interrompeu as férias após o ocorrido.

A Cruz Vermelha Americana abriu um centro de evacuação em Maui High School, disse o condado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/incendios-florestais-deixam-seis-mortos-no-havai/

Incêndios florestais deixam seis mortos no Havaí

2023-08-09