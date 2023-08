Esporte PSG estipula preço para o clube que quiser Neymar: 800 milhões de reais

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

o clube francês estaria disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória, no ano que vem. Foto: Divulgação/PSG o clube francês estaria disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória, no ano que vem. (Foto: Divulgação/PSG) Foto: Divulgação/PSG

Com o intuito de recuperar parte do montante de 222 milhões de euros para contar com Neymar, em 2017, o PSG garantiu que não vende o camisa 10 por menos de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões, na cotação atual).

Conforme informações do jornal espanhol AS, o clube francês estaria disposto a aceitar um empréstimo com compra obrigatória, no ano que vem, para economizar parte do segundo maior salário do elenco.

Neymar recebe cerca de 40 milhões de euros (R$ 216 milhões) por ano e precisaria abrir mão do seu alto salário, haja vista que nenhum clube na Europa estaria disposto a pagar esse valor.

Entretanto, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube onde atua o atacante Michael, desejo do Grêmio para o restante da temporada, é um dos que observam a situação do craque da Seleção Brasileira com o Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o time treinado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo, estaria disposto a investir pesado para que o atacante brasileiro atue em solo saudita.

A intenção do clube árabe, segundo a publicação, é oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões por ano), ou seja, praticamente o dobro do que o craque recebe na França.

Apoiado por enormes recursos financeiros, o Al-Hilal está trabalhando para pagar o valor de Neymar e contar com o craque em seu elenco.

Na última segunda-feira (7) a imprensa francesa noticiou que o craque brasileiro Neymar quer deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. A informação do jornal francês “L’Équipe” afirma que o astro comunicou ao clube do desejo de atuar por outro time já a partir da temporada 2023/24.

No entanto, o pai do craque, Neymar da Silva Santos, em entrevista à PL Brasil, negou o rumor. Ele, que também é agente de Neymar, negou a existência de um suposto comunicado que teria sido entregue à diretoria do PSG e, como crítica ao jornal, utilizou termo que remete às fake news, expressão em inglês que ganhou popularidade internacional para definir notícias falsas, sem veracidade.

“Não tenho como confirmar uma notícia que não aconteceu. L’Equipe sendo L’Efake”, disse.

A publicação diz que Neymar esteve com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo (6), e externou o desejo de sair imediatamente. O desejo do atleta seria retornar ao Barcelona, que acaba de vender Dembelé para o Paris Saint Germain.

“(A suposta informação) veio de algum lugar, vamos tentar entender a intenção” salientou o empresário do atacante de 31 anos.

O brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. No entanto, aos 31 anos, não é querido por grande parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar na frente de sua casa, pedindo sua saída, no decorrer da última temporada.

Ser vendido a um clube árabe e depois emprestado ao Barcelona é uma das alternativas viáveis. Voltar à Catalunha é desejo de Neymar, mas ele enfrenta resistência na equipe catalã, sobretudo do técnico Xavi, com quem jogou. A outra solução seria uma negociação com outra grande liga, em especial a inglesa. Seria uma espécie de nova tentativa de redenção para Neymar, que aos 31 anos está em baixa após uma Copa do Mundo ruim.

