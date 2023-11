Mundo Brasileiros não estão na segunda lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na Faixa de Gaza, há 34 brasileiros e familiares aguardando repatriação Foto: Itamaraty/Divulgação Na Faixa de Gaza, há 34 brasileiros e familiares aguardando repatriação. (Foto: Itamaraty/Divulgação) Foto: Itamaraty/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda lista de países autorizados a retirar os seus cidadãos da Faixa de Gaza foi divulgada nesta quinta-feira (2). Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, os brasileiros ainda não foram liberados para atravessar a fronteira para o Egito.

Desta vez, foram autorizadas as saídas de estrangeiros do Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chade. A maior parte da lista, com 576 nomes, contempla norte-americanos: são 400 no total.

Na Faixa de Gaza, há 34 brasileiros e familiares aguardando repatriação: 18 na cidade fronteiriça de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, e outros 16 a 10 quilômetros de distância, em Khan Yunis.

A primeira lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza pela passagem de Rafah foi divulgada na quarta-feira (1º) depois que o Catar mediou um acordo entre Egito, Israel e Hamas.

Os primeiros autorizados a deixar a zona de conflito entre Israel e Hamas foram, além de palestinos feridos e membros da Cruz Vermelha e de ONGs, cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasileiros-nao-estao-na-segunda-lista-de-estrangeiros-autorizados-a-deixar-a-faixa-de-gaza/

Brasileiros não estão na segunda lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza

2023-11-02