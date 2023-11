Mundo Cônsul de Israel nega haver genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Rafael Erdreich afirmou que Lula e outros presidentes da América Latina estão "mal informados" sobre o conflito Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, negou haver um genocídio contra o povo palestino. Ele afirmou que as críticas feitas pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric, que condenaram as ações militares israelenses por estarem atingindo também civis palestinos, mostram que os mandatários estão “mal informados” sobre o que, de fato, está ocorrendo na região do conflito.

“Qual a fonte que os presidentes da América Latina têm sobre essa informação? Eu mostrei aqui, claramente, que quem controla a informação que sai de Gaza [é o Hamas]”, disse o cônsul. “Eles estão mal informados sobre o que está acontecendo”, completou durante entrevista coletiva promovida pelo Consulado Geral de Israel, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e a StandWithUs Brasil, na quarta-feira (1º).

Nesta semana, Lula disse que a guerra no Oriente Médio é um genocídio. Já o presidente do Chile anunciou que chamou de volta o embaixador do seu país no território israelense “ante as inaceitáveis violações do Direito Internacional Humanitário que Israel cometeu na Faixa de Gaza”. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também anunciou a convocação da embaixadora do país em Israel.

Durante a entrevista, Erdreich criticou o tratamento da imprensa brasileira em relação à guerra. “A informação que está saindo de Gaza é distorcida. Por que estão publicando que há 8 mil civis mortos em Gaza? Estou dizendo com 100% de segurança que Israel está atacando o Hamas. Israel está chamando todos os civis para saírem da zona de conflito e de guerra. Israel está dando condições para eles receberem ajuda humanitária. O objetivo [de Israel] é o Hamas”, declarou o cônsul.

2023-11-02