Brasil Brasileiros nunca estiveram tão preocupados com o clima como agora

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Enchentes que atingiram o RS despertou população para o assunto. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A preocupação dos brasileiros com as mudanças climáticas atingiu neste mês o maior nível da série histórica da pesquisa “What Worries the World”, realizada mensalmente pelo instituto Ipsos desde 2016. Segundo o levantamento mais recente, 19% da população cita o tema como uma das principais preocupações atuais do País, taxa que era de 8% em maio.

Do mesmo modo, o percentual de menções às ameaças ao meio ambiente como um dos assuntos mais urgentes no Brasil variou para cima, passando de 11% para 14% em um mês. Essa oscilação foi suficiente para fazer o país subir da oitava para a segunda posição no ranking das nações que mais se preocupam com esse tema, atrás apenas do México (onde 17% apontam essa questão como uma das principais) numa lista que considera 29 países.

A mudança na percepção dos brasileiros sobre a urgência desse tema já vinha sendo captada em pesquisas recentes produzidas para o mercado. O CEO da Ipsos, Marcos Calliari, avalia que esse ‘despertar’ da população para o assunto decorre especialmente das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos meses. Parte dessa variação pode também ter influência das notícias veiculadas a respeito da seca no Amazonas e do recorde de queimadas para este período do ano no Pantanal.

“Estes aumentos não são surpresas. As enchentes no Rio Grande do Sul seguem repercutindo fortemente na opinião pública, com danos catastróficos na economia e na infraestrutura do estado que continuarão impactando a vida dos cidadãos gaúchos por muito tempo. Recentemente, a região Norte também começou a vivenciar um problema ambiental grave, mas oposto ao do Rio Grande Sul: uma das maiores secas dos últimos anos atinge gravemente alguns estados da região, fazendo com que o tema ambiental siga crescendo entre as preocupações”, afirmou.

No topo das apreensões brasileiras ainda figuram crimes e violência, citados por 42% dos entrevistados (eram 46% em maio). Esta é a quinta vez neste ano que esse tema encabeça a lista de maiores preocupações no país. O único levantamento em que outro tópico liderou o ranking em 2024 foi o de abril, quando a epidemia de dengue fez com que 42% citassem a saúde como principal desafio. Hoje, são 38% os que fazem essa declaração — mesmo percentual dos que se dizem inquietos com a pobreza e desigualdade social.

Quando perguntados sobre os rumos do país, 57% dizem acreditar que o Brasil está caminhando na direção errada, contra 43% que se declaram satisfeitos. Os percentuais são os mesmos que haviam sido registrados no mês anterior, e representam a pior marca do atual governo de Lula (PT). Ainda assim, os brasileiros manifestam avaliações mais positivas sobre o próprio rumo do que a média global. Globalmente, 62% dizem ver sua nação “na direção errada”.

Metodologia

A pesquisa “What Worries the World” foi realizada por meio de um painel on-line aplicado a 25.520 pessoas de 29 países, no período de 24 de maio a 7 de junho. No Brasil, foram cerca de mil respondentes entre 16 e 74 anos. O Ipsos pondera que, no país, a amostra não corresponde necessariamente a um retrato da população geral, mas sim a uma parcela “mais conectada” dos brasileiros: mais concentrada em centros urbanos, com maior poder aquisitivo e nível educacional mais elevado que a média nacional. A margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou menos.

