Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Linda de Sousa Abreu foi detida pelas autoridades locais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma agente penitenciária de 31 anos é investigada no Reino Unido por ter feito sexo com um detento, de acordo com reportagem do jornal The Daily Mail. As autoridades não confirmaram a identidade da mulher, mas a imprensa britânica afirmam se trata de Linda de Sousa Abreu. Ela foi presa e deverá comparecer ao Tribunal de Uxbridge, em Londres, nesta segunda-feira (1), quando a promotoria deve apresentar uma acusação formal contra ela.

De acordo com o jornal The Guardian, a polícia metropolitana disse que começou a investigar o caso na sexta depois de tomar conhecimento sobre “um vídeo supostamente filmado dentro do HMP Wandsworth”. Na filmagem, é possível observar a agente penitenciária com o uniforme completo da corporação enquanto tem relações sexuais com um homem.

O DailyMail falou com a irmã de Linda, Andreina, que relatou ter advertido a ex-agente penitenciária para não misturar seu estilo de vida com o trabalho e que agora estaria “sofrendo as consequências”.

Ela contou que Linda e seu marido participaram do programa Open House: The Great Sex Experiment (Casa Aberta: O Grande Experimento Sexual), de uma emissora britânica, no qual casais se relacionavam uns com os outros. Na produção, Linda chegou a se relacionar com 15 pessoas ao mesmo tempo.

Andreina, que é personal trainer em Londres, disse ainda que o casal tem uma conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, sob o pseudônimo de Linda La Madre, que cobra US$ 10 por mês (cerca de R$ 56).

“Ela é uma swinger. Ela estava em um programa do Channel four chamado Open House. Eu nunca vi o programa. Não é o tipo de coisa que eu assistiria com minha irmãzinha”, disse ao DailyMail.

A irmã contou ainda que só descobriu que Linda trabalhava no serviço penitenciário no início do ano, quando as duas tiveram uma conversa, onde pediu para que não misturasse seu estilo de vida com o trabalho.

“Tudo o que posso dizer é que acredito firmemente em Deus e Linda se entregou ao estilo de vida errado, 100%, e agora ela está sofrendo as consequências, infelizmente, que recaíram sobre seu marido, nossos pais e sobre mim mesma”, continuou.

Documentário

Linda já havia aparecido em um documentário do Channel 4 sobre casais que fazem swing. Ao lado do marido, um lutador de MMA, ela aparece defendendo uma relação não monogâmica de maneira consensual.

A brasileira, que se apresenta como modelo, também tem uma conta no OnlyFans, onde cobra US$ 10 (cerca de R$ 55) por conteúdo oferecido mensalmente. Lá, ela diz: “Sou uma latina sexy, casada e feliz que deseja compartilhar conteúdo interessante com você. Experimente minha vida real, amor verdadeiro, sexo real e orgasmos reais!”

Há dois anos, uma prisioneira enfrentou uma investigação policial semelhante por causa de uma fita de sexo na prisão, de acordo com o Daily Mail. A mulher também havia sido filmada praticando um ato sexual com um prisioneiro enquanto estava uniformizada.

