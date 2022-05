Economia Brasileiros pretendem gastar quase R$ 500 no dia dos namorados

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ticket médio é 74% maior que no ano passado e o maior desde 2001. Foram ouvidas 3,1 mil pessoas Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Crise? Pesquisa feita pela empresa NielsenIQ, e divulgada no sábado (28), mostra que, em 2022, os brasileiros pretendem gastar 74% a mais no presente do dia dos namorados do que gastaram ano passado. A previsão média deste ano é de R$ 481 e, em 2021 o ticket médio ficou em R$ 276.

O valor das intenções é o maior já registrado desde o início da série história do estudo, em 2001. Antes da pandemia, o valor dos gastos era de cerca de R$ 400. Foram ouvidas 3,1 mil pessoas.

“Mesmo com a taxa de desemprego ainda se mantendo em níveis elevados, a intenção de compra dos presentes teve um aumento, com uma significativa alta no ticket médio no país”, analisa o especialista Marcelo Osanai.

A pesquisa destaca que os homens representam a maior parcela dos brasileiros que vão comprar presentes na data comemorativa. Seis em cada dez pessoas que vão às compras para o período são do sexo masculino, sendo a maior parcela entre 35 e 49 anos, aponta o estudo. Logo após aparecem os homens entre 25 e 34 anos.

“Aqueles quem ganham entre R$ 4 mil e R$ 11 mil estão mais dispostos a comprar presentes para o parceiro, representando 31,5% do número total de pessoas. Em seguida, aparecem as pessoas que recebem entre R$ 2,2 mil e R$ 4,4 mil”, mostra o levantamento.

Os vestuários e produtos de estética serão os presentes mais frequentes neste Dia dos Namorados, aponta a pesquisa. As bebidas alcoólicas também aparecem em destaque, setor que registra uma alta acentuada desde o início da pandemia de Covid-19.

No entanto, o maior ticket médio não necessariamente quer dizer que “o presente seja muito melhor” neste ano, em comparação com os anos anteriores, segundo Marcelo Osanai.

De acordo com ele, a alta inflação e o encarecimento dos produtos em geral também determinaram a alta no custo dos presentes em 2022. “O maior valor agregado dos produtos, neste ano, está totalmente atrelado ao aumento inflacionário no Brasil”, afirmou.

“Claro que podemos apontar a retomada da economia brasileira e a confiança das pessoas em comprar presentes mais caros, mas a pressão inflacionária tem parcela muito grande nisso. O poder de compra fica menor. Na prática, o que você comprava há um ano, você não consegue comprar atualmente”, finalizou Osanai.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia