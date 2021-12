Brasil Brasileiros que pegaram a variante ômicron já haviam sido vacinados e têm sintomas leves

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Ministério da Saúde informou que há nove casos em investigação Foto: Reprodução Ministério da Saúde informou que há nove casos em investigação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde informou, neste sábado (04), que estão confirmados seis casos para a variante ômicron do coronavírus no país.

Em todos os casos, os infectados com a nova variante já estão vacinados e apresentaram sintomas leves, acrescentou a pasta. Foram registradas três confirmações da ômicron em São Paulo, duas no Distrito Federal e uma no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde informou ainda que nove casos estão em investigação, sendo seis no DF e três no Rio Grande do Sul.

“Dos casos confirmados, quatro são do sexo masculino e dois do sexo feminino. Todos os casos têm histórico de vacina, apresentaram quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como em todos os seus contactantes”, informou a pasta, por meio de nota.

OMS

A cientista-chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde), Soumya Swaminathan, disse nesta sexta-feira (3) que a variante ômicron do coronavírus é “muito transmissível”.

Ela ponderou, no entanto, que as pessoas não devem “entrar em pânico” e que o mundo está mais bem-preparado com as vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia.

“Até que ponto devemos ficar preocupados? Precisamos estar preparados e cautelosos, não entrar em pânico, porque estamos em uma situação diferente de um ano atrás”, disse a cientista. A OMS registra casos da nova variante em 38 países e não há registro de mortes.

