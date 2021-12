Política Bolsonaro confirma visita à Rússia a convite de Putin no ano que vem

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

Putin e Bolsonaro durante encontro em Brasília em 2019. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira (2) que aceitou convite do presidente russo, Vladimir Putin, e deve viajar à Rússia em fevereiro ou março do ano que vem.

Bolsonaro avaliou, na tradicional transmissão semanal ao vivo em redes sociais, que encara a viagem à Rússia como uma oportunidade para abrir caminhos para a economia brasileira, dada a dimensão do mercado russo.

“O presidente Putin, da Rússia, nos convidou para visitar a Rússia”, disse Bolsonaro na live. “O convite está aceito, me sinto muito feliz, muito honrado, e obviamente isso abre janela de oportunidade para nosso país”, acrescentou.

O presidente informou que ainda não definiu quais ministros irão acompanhá-lo na visita oficial, mas já adiantou que o foco principal serão as questões econômicas.

“Há um interesse, então, da Rússia aqui no Brasil”, disse Bolsonaro.

“Vamos aprofundar esse relacionamento com a Rússia”, citando, também a importância das relações com a China. Vamos aqui nos preparar para fazer dessa visita uma oportunidade de alavancarmos a nossa economia.”

Ataques a Moro

Bolsonaro dedicou parte de sua tradicional live nas redes sociais, na quinta-feira, para desferir ataques ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, provável rival nas eleições de 2022. De acordo com o presidente, seu antigo aliado é uma pessoa “sem caráter” e o vazamento da troca de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato expôs uma “vergonhosa troca de informações”.

Bolsonaro afirmou que Moro mente ao dizer, como fez em entrevista a uma rádio, na manhã desta quinta, que ele teria comemorado a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão. “Esse cara está mentindo descaradamente. Em vez de mostrar o que fez, fica apontando dedos para os outros e mentindo”, criticou o presidente. “É papel de palhaço, um cara sem caráter. Saiu do governo pela porta dos fundos, traindo a gente, querendo trocar o diretor-geral da Polícia Federal por sua indicação ao Supremo. “Aprendeu rápido, hein Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política”, acrescentou.

Bolsonaro ainda sinalizou que pode revelar quem teria vazado para a imprensa informações coletadas pelo Coaf sobre sua família. “Vou trazer algo sobre isso semana que vem. Em dado momento, descobriram a pessoa que vazava as informações do Coaf para a imprensa. E os procuradores rindo do vazamento”, disse o presidente, para quem os membros da força-tarefa teriam votado no então candidato Fernando Haddad (PT) contra ele no segundo turno das eleições de 2018. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal O Estado de S. Paulo.

