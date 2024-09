Brasil Brasileiros relatam que estão conseguindo acessar o X apesar do bloqueio da rede social no País

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Rede social foi bloqueada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no fim do mês passado Foto: Reprodução Rede social foi bloqueada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no fim do mês passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Brasileiros relataram, na manhã desta quarta-feira (18), que estão conseguindo acessar a rede social X. Os relatos foram compartilhados no Bluesky, que teve um aumento significativo de usuários no Brasil após o bloqueio do antigo Twitter.

Segundo as postagens, diversas pessoas conseguiram fazer publicações pelo aplicativo do X, usando Wi-Fi e dados móveis de operadoras.

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) informou que acompanha a situação e que não houve alteração da decisão de bloqueio da plataforma no País, determinado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no fim do mês passado.

2024-09-18