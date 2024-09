Dicas de O Sul Miss Universe Trans Brasil 2024 será conhecida no dia 30 deste mês em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

A modelo gaúcha Luanna Isabelly foi a vencedora do Miss Universo Trans 2023, que, neste ano, será disputado na Índia Foto: Divulgação A modelo gaúcha Luanna Isabelly foi a vencedora do Miss Universo Trans 2023, que, neste ano, será disputado na Índia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A final de um dos concursos de maior representatividade da população LGBTQIAPN+ no País ocorrerá neste mês em Porto Alegre. O Miss Universe Trans Brasil 2024 terá seu confinamento de 27 a no Novotel Três Figueiras. As participantes vivenciarão uma programação intensa, repleta de atividades preparatórias, entrevistas e encontros com o júri, até o grande momento da cerimônia final.

A coroação da Miss Universe Trans Brasil 2024 acontecerá no dia , no Teatro Unisinos, na Capital. Serão selecionadas três candidatas nas categorias Miss, Ms Ladies e Curvy. As ganhadoras irão representar o Brasil no concurso mundial, que será realizado de 9 a , na Índia.

Os ingressos para acompanhar de perto o evento já estão sendo comercializados exclusivamente pela plataforma Sympla, a partir de R$ 25. A cerimônia do Miss Universe Trans Brasil poderá ser acompanhada por meio do canal oficial do concurso no Youtube.

O Miss Universe Trans Brasil é um concurso de beleza, mas busca, sobretudo, dar visibilidade para a inclusão e o talento das mulheres transgêneros e transexuais do Brasil, além de se estabelecer como uma plataforma de empoderamento que dá voz para a comunidade LGBTQIAPN+. Sendo a transformação social uma das premissas do concurso, as candidatas participam de programas dedicados ao desenvolvimento cultural, artístico e social.

