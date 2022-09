Mundo Brasileiros são detidos em voo após falsa ameaça de bomba

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Dupla apresentava sinais de embriaguez, segundo companhia aérea. (Foto: Reprodução)

Dois brasileiros, que não tiveram as suas identidades reveladas, foram detidos pelas autoridades americanas em um voo da Azul após fazerem uma falsa ameaça de bomba antes da decolagem, segundo as autoridades americanas. O episódio aconteceu na noite da última sexta-feira (16), no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na Flórida.

De acordo com a companhia aérea, a dupla de brasileiros estava com sinais de embriaguez.

Eles foram detidos por agentes da polícia do condado de Broward, que afirmaram terem ido ao local após receberam o alerta de uma ameaça de bomba. Segundo o canal de televisão local 7News, bombeiros também foram acionados.

O voo AD8705 tinha como destino Viracopos (Campinas) e precisou ser evacuado após a ameaça. A aeronave foi, então, inspecionada pelas autoridades aeroportuárias americanas, que contavam com cães farejadores. Nenhum explosivo foi encontrado.

A dupla foi filmada pelas câmeras do canal de televisão americano 7News enquanto eram levados pelos policiais. Eles se recusaram a comentar o episódio à imprensa americana. Após a liberação das autoridades, o embarque foi autorizado. O voo chegou em Viracopos no sábado (17) pela manhã.

Imobilização

O passageiro de um voo da companhia aérea Azul precisou ser imobilizado após provocar confusão dentro da aeronave, que saiu do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT), com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP). O episódio aconteceu na última quinta (15).

Após a aterrissagem, o homem, que não teve a identidade revelada, foi detido pela Polícia Federal e um boletim de ocorrência foi registrado, segundo a companhia aérea. Passageiros relataram que o homem estava visivelmente alterado.

Segundo relatos de passageiros do voo AD4643, o homem começou o voo tossindo de forma exagerada e incomodando as passageiras ao seu lado. Em dado momento, ele se levantou e foi ao banheiro do avião e destruiu partes e itens da área.

Nesse momento, ele foi abordado pelos comissários do voo, mas seguiu sem obedecer às orientações. Ele precisou ser, então, imobilizado pela equipe, que contou com apoio de dois passageiros, lutadores de karatê.

Janela

Já nesta semana, um passageiro chutou a janela de um avião durante um voo entre a cidade paquistanesa de Pexuar e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em seguida, foi detido e deportado para o Paquistão.

De acordo com o jornal local Dawn, o homem estava em um avião da Pakistan International Airlines e foi detido pelas autoridades no aeroporto de Dubai, por “comportamento imprevisível”.

Segundo o jornal, assim que decolou o voo, o passageiro pediu à tripulação para tirá-lo da aeronave. Em seguida, deitou-se no corredor e começou a orar, mas foi retirado pelos funcionários da companhia. Na sequência, ele socou e chutou os assentos, além de danificar uma janela, causando pânico entre os passageiros.

O vídeo do incidente no voo para Dubai, que circula nas redes sociais mostram os comissários tentando acalmar o homem. Antes de acertar a janela, o passageiro surge em uma discussão com a tripulação. Nas imagens é possível ouvir um homem dizendo que o passageiro estava “bem” na hora do embarque. “Logo após a decolagem, ele começou a se comportar assim”, diz, em inglês.

Assim que chegaram a Dubai, o passageiro foi acompanhado pela tripulação até a saída. As autoridades locais informaram à companhia aérea que enviou uma equipe para levá-lo de volta ao Paquistão.

