Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Brasileiros estão em uma casa alugada pelo governo federal em Rafah, na fronteira com o Egito, aguardando para deixar a Faixa de Gaza Foto: Reprodução Brasileiros estão em uma casa alugada pelo governo federal em Rafah, na fronteira com o Egito, aguardando para deixar a Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma lista com 500 nomes de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza foi divulgada na manhã desta quarta-feira (1°). A relação, no entanto, não inclui o nome de nenhum brasileiro. Esse fato causou desespero e indignação nas famílias que aguardam a repatriação e também em amigos e parentes que estão no Brasil.

“Eu acredito que o governo federal não está fazendo o esforço para retirar os brasileiros daqui”, disse Hasan Habbee, um dos brasileiros que está na Faixa de Gaza em meio à guerra entre Israel e Hamas.

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, afirmou estar ciente do desespero das famílias e disse que está trabalhando pela liberação, já que “haverá outras listas”.

Os brasileiros também relataram estar sofrendo com uma interrupção generalizada do serviço de internet e de telefonia na Faixa de Gaza. “Terrível aqui o bombardeio. Desde ontem [terça] não parou nem um segundo. Estou no último andar para conseguir me comunicar”, disse Hasan, afirmando utilizar um chip brasileiro para falar com amigos e familiares.

