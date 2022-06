O valor médio do aluguel no Brasil é de R$ 686, mas pode chegar a muito mais dependendo da região. A média mais cara é a do Sudeste (R$ 824, 34% da renda familiar), com quase o dobro do valor cobrado no Nordeste (R$ 400, 27% da renda familiar). No Sul, o aluguel custa, em média, R$ 791 (33% da renda familiar), no Centro-Oeste, R$ 640 (30% da renda familiar), e no Norte, R$ 579 (29% da renda familiar).

Já o financiamento imobiliário tem um valor médio mais alto, mas compromete menos do orçamento das famílias. Isso indica que a renda média de quem tem casa própria é superior à daqueles que moram de aluguel.

Segundo a pesquisa, o financiamento compromete 27% da renda familiar no País. A parcela custa, em média, R$ 715. No, Sudeste, a média é de R$ 867 (28% da renda familiar), no Norte, de R$ 802 (39% da renda familiar), no Sul, de R$ 770 (28% da renda familiar), no Nordeste, de R$ 462 (19% da renda familiar), e no Centro-Oeste, de R$ 458 (31% da renda familiar).

A pesquisa, realizada com 3.186 pessoas (44% do Sudeste, 15% do Sul, 8% do Centro-Oeste, 26% do Nordeste e 8% do Norte), aponta ainda que, entre as regiões metropolitanas, o financiamento mais caro é o de São Paulo (R$ 1.206), à frente do Rio de Janeiro (R$ 1.111) e de Belo Horizonte (R$ 827).