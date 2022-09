Mundo Brasileiros suspeitos de atacarem uma pessoa com seringa em festival são detidos na França

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Investigação sobre o caso, que aconteceu em um festival de música, foi aberta. (Foto: Reprodução)

Dois brasileiros foram detidos, no último fim de semana, em um festival de música na comuna francesa de Chatou, no departamento de Yvelines, suspeitos de terem atacado ao menos uma pessoa com uma seringa.

Identificados como Tharlen L., de 30 anos, e Julian R., de 34, a dupla estava em posse de um frasco verde contendo um “líquido suspeito”, segundo a polícia.

Segundo o jornal francês Le Figaro, um grupo de jovens procurou a segurança do festival Elektric Park e relatou que um deles havia sentido uma picada e logo depois começara a passar mal. Pouco depois, os dois brasileiros, descritos pela imprensa do país como sem-tetos, foram avistados nos arredores do evento. Um deles estaria levando consigo uma seringa, além do já mencionado frasco.

A vítima deixou o local pouco antes da polícia chegar. De acordo com o jornal Le Parisien, nenhuma queixa formal foi feita até o momento. No momento da prisão da dupla, segundo o Le Figaro, os brasileiros carregavam apenas o frasco com o líquido suspeito, que deverá passar por perícia.

A Promotoria de Versalhes, abriu uma investigação sobre o caso, que ficará a cargo delegacia de polícia de Saint-Germain-en-Laye.

