apesar do arroz e feijão serem predominantes na dieta, houve aumento de ingestão de fast food. (Foto: Reprodução)

O arroz e o feijão continuam sendo o carro chefe da dieta brasileira, em geral acompanhados de alguma proteína animal, segundo números da nova Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, divulgada na manhã desta sexta-feira (21). Segundo o instituto, no entanto, entre o levantamento de 2008/2009 e este último, de 2017/2018, houve uma redução no consumo desses alimentos e um aumento preocupante na ingestão de fast-food.

A frequência do consumo de arroz, por exemplo, ainda é muito predominante, mas caiu de 82,7% para 72,9%. A do feijão, de 72,1% para 59,7% e o de carne bovina de 43,8% para 34,6%. A frequência do consumo de frutas também teve uma queda acentuada, de 45,4% para 37,4%. No entanto, a frequência na ingestão de sanduíches e pizzas cresceu de 10,5% para 17%.

“O consumo de frutas já era aquém do esperado em 2008 e caiu ainda mais, o consumo de legumes e verduras está abaixo do esperado e ainda há um aumento na ingestão de sanduíches e refeições rápidas, sobretudo no caso dos adolescentes”, afirmou André Martins, do IBGE, responsável pela pesquisa.

Atualmente, os alimentos in natura ou minimamente processados, que constituem a base de uma alimentação saudável, representam bem mais da metade das calorias consumidas pela população brasileira. Somados aos ingredientes culinários processados, comumente utilizados em suas preparações, eles alcançam quase 70% do total calórico.

Os alimentos ultraprocessados, por sua vez, somam cerca de um quinto das calorias consumidas. A maior participação de alimentos ultraprocessados, em relação ao total calórico, foi para os adolescentes (26,7%),sendo intermediária entre adultos (19,5%) e menor entre idosos (15,1%). Para se ter uma ideia, os jovens consomem vinte vezes mais salgadinhos tipo chips, dezesseis vezes mais biscoitos recheados e quatro vezes mais pizzas do que os idosos.

“Embora o percentual geral de alimentos naturais esteja dentro dos parâmetros recomendados, o aumento no consumo de ultraprocessados é preocupante, sobretudo entre os adolescentes”, avaliou a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, Manuela Dolinsky, professora do curso de Nutrição da UFF. “E o consumo de verduras, legumes e frutas está muito abaixo das 400 gramas por dia, que é a recomendação.”

A frequência da ingestão de sódio acima do limite aceitável é de 53,5%, sendo mais elevada ainda entre os homens adultos (74,2%). A adição de sal a preparações prontas foi referida por 13,5% da população e, novamente, foi mais frequente em homens adultos (16,5%). Já a adição de açúcar é praticada por 85,4% da população.

“É interessante notar que o sobrepeso e a obesidade também aumentam com essa mudança da dieta”, disse Dolinsky.

De fato, o último levantamento Vigitel, do Ministério da Saúde, de 2019, mostrou que o percentual de obesos no País passou de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, um aumento de 67,8% em treze anos. Além disso, o estudo registrou que mais da metade (55,7%) da população brasileira apresenta excesso de peso, um aumento de 30,8% no mesmo período.

Curiosamente, a POF mostrou um aumento na frequencia do consumo de salada crua (de 10,4% para 15,7%) e uma queda significativa no consumo de refrigerantes (de 38% para 27%) — duas tendências consideradas positivas. Um outro resultado considerado positivo foi a queda do consumo alimentar fora de casa, que passou de 40,2% para 36,5% da população.

No que diz respeito aos macronutrientes, o levantamento revela que a população está muito longe de receber os volumes necessários de cálcio, vitamina A, vitamina C, magnésio e zinco, sem falar nas fibras. Segundo Martins, no entanto, esse déficit não está relacionado necessariamente ao padrão alimentar, mas à suplementação.