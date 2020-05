Acontece Braskem, Fitesa, Renner, Coca-Cola FEMSA e Coca-Cola Brasil se unem para ação conjunta em prol de instituições de saúde

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Hospitais e instituições ligadas à saúde do RJ, RS, SC e SP começam, esta semana, a receber as doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares viabilizadas a partir de uma parceria entre Braskem, Fitesa,LojasRenner, Coca-Cola FEMSA e Coca-Cola Brasil.

A iniciativa foi possível a partir da união das cinco empresas. A Braskem fez a doação de resinas termoplásticas, transformadas pela Fitesa em nãotecido e entregues para a Renner desenvolver os modelos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) seguindo as orientações técnicas vigentes e as necessidades das instituições de saúde. A fabricação ficou a cargo de indústrias de confecção da rede de fornecedores da Renner, que adaptaram seu processo produtivo para atender à demanda. A Coca-Cola FEMSA ficou responsável pela logística e entrega dos EPI’s.

As máscaras cirúrgicas e os aventais serão destinados a quatro Estados diferentes. No Rio de Janeiro, a entrega será realizada diretamente para a Secretaria Estadual da Saúde. Em São Paulo, a doação será feita para Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. No Rio Grande do Sul, serão contemplados os hospitais de Clínicas, São Lucas da PUC, Cristo Redentor e Conceição, além da Secretaria Municipal da Saúde de POA, UFRGS e a Secretaria de Saúde de Pelotas. O hospital beneficiado em Santa Catarina será o Santa Isabel, em Blumenau.

As empresas também possuem outras iniciativas para contribuir no combate à pandemia. A Braskem vai doar 120 toneladas de resina termoplástica para produzir mais de 60 milhões de máscaras ou mais de 1 milhão de aventais. A Fitesa é a parceira da Braskem no Brasil para transformar a matéria-prima em não tecido. Já a Lojas Renner vem desenvolvendo uma série de ações de responsabilidade social, somando um investimento de R$ 5,6 milhões. Através do Instituto Lojas Renner, a varejista mobilizou uma rede de colaboração para doar, no total,1,3 milhão de unidades de EPI’s para instituições de saúde em diferentes regiões, além de destinar máscaras de tecido e mantimentos a comunidades em situação de vulnerabilidade.

“A Covid-19 impõe uma situação desafiadora para nossa sociedade e acreditamos que a união é parte fundamental para a superação deste momento. Nossa empresa tem um propósito claro de melhorar a vida das pessoas e não poderia ser diferente agora. Por meio de parcerias com nossa cadeia de valor, integrantes de um setor importante para a economia brasileira e para o desenvolvimento do país, somamos forças para viabilizar a entrega de itens essenciais para o sistema público de saúde e para as comunidades”, afirma Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem.

“Desde o início da pandemia, a Lojas Renner vem atuando em diversas frentes para preservar a saúde e o bem-estar de colaboradores, clientes, parceiros de negócio e da comunidade em geral.A situação exige diálogo, transparência e serenidade, pois todos temos que vencer um inimigo em comum, que é o coronavírus e a crise econômica causada pelo enfrentamento a doença. E conseguiremos isso de forma mais rápida unindo esforços. Atuar em uma grande corrente de solidariedade nos permite multiplicar resultados, otimizando os cuidados a quem mais precisa de nós neste momento”, diz Fabio Faccio, diretor-presidente da Lojas Renner.

“Entendemos que nossos produtos e os EPIs produzidos com eles são essenciais para o momento de pandemia, e disponibilizá-los às entidades de saúde tornou-se questão prioritária em nossa operação. Com o apoio dos parceiros, foi possível viabilizar a doação para continuar contribuindo e superarmos isso juntos” afirma Silverio Baranzano, CEO da Fitesa.

“É missão da Coca-Cola FEMSA Brasil gerar bem-estar social nos lugares em que está presente. É muito gratificante para nós podermos integrar esta ação solidária e colaborativa entre grandes empresas oferecendo uma das nossas maiores forças, que é a da nossa distribuição. Ficamos muito felizes em realizar a logística de entregas desse número tão expressivo de doações e garantir que elas cheguem até os profissionais de saúde que estão mobilizados para salvar vidas”, afirma Ian Graig, CEO da Coca-Cola FEMSA Brasil.

