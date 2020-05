Rio Grande do Sul Secretaria Estadual da Saúde informa 549 novos casos de coronavírus e mais cinco óbitos em 24h

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

O Rio Grande do Sul registrou 549 novos casos de coronavírus e mais cinco óbitos em 24h, informou nesta quinta-feira (21) a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O Estado tem 5.473 casos confirmados em 251 municípios e 166 óbitos. O número estimado de pacientes curados no RS é de 3.907 (71,4% dos casos).

Os óbitos confirmados nesta quinta pelo novo coronavírus são de pacientes que residiam nos seguintes municípios:

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Cruz Alta (homem, 61 anos);

– Garibaldi (mulher, 70 anos);

– Lajeado (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 41 anos).

Os casos confirmados nesta quinta pelo novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Ajuricaba – 1;

Alegrete – 1;

Alvorada – 1;

Anta Gorda – 1;

Arroio do Meio – 4;

Arroio do Sal – 1;

Bento Gonçalves – 57;

Bom Jesus – 14;

Bom Progresso – 1;

Bom Retiro do Sul – 1;

Cachoeira do Sul – 1;

Cachoeirinha – 2;

Canoas – 6;

Capão da Canoa – 1;

Carlos Barbosa – 13;

Caseiros – 1;

Caxias do Sul – 3;

Cruz Alta – 2;

Cruzaltense – 7;

Cruzeiro do Sul – 2;

Encantado – 1;

Erechim – 7;

Erval Grande – 2;

Esperança do Sul – 7;

Esteio – 5;

Estrela – 3;

Farroupilha – 19;

Frederico Westphalen – 1;

Garibaldi – 17;

Gramado dos Loureiros – 4;

Gramado Xavier – 1;

Guaporé – 1;

Humaitá – 1;

Ibirubá – 1;

Ijuí – 1;

Imbé – 2;

Jaboticaba – 1;

Jaquirana – 1;

Júlio de Castilhos – 1;

Lagoa Vermelha – 1;

Lajeado – 198;

Marau – 5;

Marques de Souza – 2;

Monte Belo do Sul – 1;

Montenegro – 1;

Não-Me-Toque – 9;

Nova Araçá – 1;

Novo Barreiro – 1;

Novo Hamburgo – 13;

Osório – 4;

Palmeira das Missões – 6;

Paraí – 1;

Parobé – 1;

Passo Fundo – 16;

Pontão – 1;

Portão – 2;

Progresso – 1;

Redentora – 3;

Santa Clara do Sul – 1;

Santa Cruz do Sul – 2;

Santa Maria – 9;

Sant’Ana do Livramento – 3;

Santo Ângelo – 1;

Santo Antônio do Palma – 1;

São Jerônimo – 1;

São João da Urtiga – 1;

São José do Herval – 1;

São Leopoldo – 3;

São Luiz Gonzaga – 6;

São Marcos – 1;

São Sebastião do Caí – 1;

São Valentim – 1;

Sapucaia do Sul – 3;

Serafina Corrêa – 4;

Sertão – 1;

Tapejara – 3;

Taquari – 6;

Terra de Areia – 3;

Teutônia – 3;

Tramandaí – 2;

Três Cachoeiras – 3;

Três Passos – 1;

Trindade do Sul – 1;

Tupanciretã – 2;

Uruguaiana – 1;

Vacaria – 7;

Venâncio Aires – 7;

Vera Cruz – 1;

Veranópolis – 1;

Viadutos – 2;

Viamão – 1;

Vila Maria – 2.

A atualização desta quinta teve ainda a exclusão de 49 casos anteriores após verificação de duplicidade ou alguma inconsistência no preenchimento das notificações pelos municípios.

Formato de contagem

A partir da atualização de 30 de maio, o cálculo de risco, em vez de usar todos os casos confirmados pelos testes do tipo RT-PCR aplicados no Estado, considerará apenas o número de casos confirmados de pacientes internados com SRAG (síndrome respiratória aguda grave) pelo local de residência.

A mudança será feita porque os dados de hospitalização são mais estáveis, segundo o governo. Primeiro, porque não há tanta variação entre os municípios ou as regiões que testam mais ou menos, corrigindo possíveis distorções, e também para que não se gere uma eventual diminuição da testagem em algum local – o que vai contra a recomendação da Organização Mundial de Saúde.

Além disso, os casos confirmados de coronavírus de pacientes internados têm notificação compulsória, sendo obrigatória às autoridades, diferentemente da testagem de pessoas não internadas.

