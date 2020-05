Rio Grande do Sul Plano com metas e diretrizes para saúde no quadriênio 2020-2023 é apresentado ao controle social

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Para a secretária da Saúde o plano é um instrumento de gestão. Foto: Marcelo Ermel/SES

O PES (Plano Estadual de Saúde), instrumento de planejamento da gestão estadual do SUS (Sistema Único de Saúde), foi apresentado na manhã desta quinta-feira (21), em videoconferência, ao CES (Conselho Estadual de Saúde).

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse, durante o ato de entrega virtual do documento, que “esse é um retrato da nossa expectativa, do que queremos para a saúde pública do Rio Grande do Sul”.

A secretária explicou que a atual versão ainda é preliminar. “É próximo dos objetivos ideais, queremos um plano que seja realista e exequível”, salientou.

Para o presidente do CES, Claudio Augustin “Esse instrumento é extremamente importante e necessário. Vamos abrir uma ampla discussão no estado, com efetiva participação do controle social”. A partir de agora, o conselho inicia uma etapa de análise, inclusão e deliberação de conteúdo, a partir do olhar dos usuários do SUS dos municípios e regiões do RS.

Com base nas necessidades de saúde da população, o documento traz a análise situacional, as diretrizes, os objetivos e as metas para o período, além do método de monitoramento e avaliação das ações propostas para a saúde pública no RS.

Informações sobre indicadores demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, sobre a capacidade instalada e a cobertura da Rede de Atenção de Saúde, em todas as regiões, também fazem parte do Plano Estadual de Saúde.

Sua elaboração contou com a participação do Conselho Estadual de Saúde, de técnicos e gestores municipais e estaduais.

