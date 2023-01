Rio Grande do Sul BRDE ultrapassa R$ 205 milhões de financiamentos para energias limpas em 2022

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Volume de crédito disponibilizado em 2022 é mais do que o dobro da média dos financiamentos registrados nos três anos anteriores Foto: Divulgação/BRDE Volume de crédito disponibilizado em 2022 é mais do que o dobro da média dos financiamentos registrados nos três anos anteriores. (Foto: Divulgação/BRDE) Foto: Divulgação/BRDE

Com uma atuação cada vez mais alinhada aos projetos de transição climática, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) registrou forte crescimento em 2022 no apoio a projetos de geração de energia com fontes renováveis e de ganhos em termos de eficiência no consumo. Ao todo, foram R$ 205 milhões em financiamentos apenas no Rio Grande Sul para obras de pequenas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas e novos sistemas de iluminação pública em cidades gaúchas.

O volume de crédito disponibilizado ao longo de 2022 é mais do que o dobro da média dos financiamentos registrados nos três anos anteriores. No acumulado entre 2019 e o ano passado, o banco soma R$ 504 milhões em crédito no Rio Grande do Sul para investimentos em energias limpas e no consumo responsável. Especificamente para geração de energia com fontes renováveis foram R$ 390,8 milhões no quadriênio (R$ 156,6 milhões somente em 2022).

Para o diretor de Planejamento, Otomar Vivian, esse desempenho crescente nos financiamentos para a transição energética reflete o alinhamento do BRDE à agenda da sustentabilidade. “É um compromisso que o banco persegue com muita determinação, uma vez que somos uma instituição signatária da Agenda 2030 da ONU. Neste sentido, as parcerias com instituições financeiras internacionais têm permitido ao banco ampliar sua atuação nesta área. A agenda climática é uma exigência ambiental e de negócios”, define. Atualmente, 78,4% das operações que o banco realiza estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Investimentos

Um dos principais investimentos no setor de energias renováveis é a parceria com o Grupo Ceriluz para implantação da Central Hidrelétrica Linha Onze Oeste. A usina no leito do rio Ijuí, em Coronel Barros, vai gerar 23,60 Megawatts e tem aporte de R$ 140 milhões em linha de crédito do banco. Deste valor, R$ 68,9 milhões foram repassados em 2022.

Ao longo dos últimos quatros, o BRDE registrou R$ 56,3 milhões em operações com prefeituras gaúchas para a implantação de modernos sistemas de iluminação pública. A parte mais expressiva dos investimentos em parceria com os municípios ocorreu em 2022, quando as contratações chegaram a R$ 48,2 milhões. O projeto mais expressivo está em execução na cidade de Rio Grande. Por meio do investimento de R$ 23 milhões no projeto Ilumina Rio Grande, serão instaladas mais de 26 mil luminárias com tecnologia LED, o que trará mais conforto e segurança à população local, além de uma economia no consumo de energia elétrica em torno de 40%.

Em setembro do ano passado, o BRDE passou a atuar em outra frente para auxiliar os municípios. Mediante parceria com a prefeitura de Santa Maria, o banco está trabalhando na modelagem de uma parceria pública-privada (PPP) para a modernização da iluminação pública da cidade e futura concessão do sistema com 27 mil pontos de luz.

Entre 2019 e 2022, o BRDE fechou operações de outros R$ 57,2 milhões para projetos de maior eficácia no consumo de energia, o que contempla projetos para indústrias e do comércio instalados no Rio Grande do Sul. Por meio do programa Mais Energia Sustentável é BRDE, o banco oferece uma série de possibilidades para financiar empreendimentos de geração e transmissão de energia limpa e renovável, assim como aos projetos que possibilitem a redução do consumo de energia.

Resultado

Em 2022, o BRDE novamente alcançou resultados expressivos em termos de operações para novos investimentos no Rio Grande do Sul. O banco atingiu a marca de R$ 1,575 bilhão em financiamentos ao longo do ano passado para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas, crescimento de 10,3% diante do total contratado em 2021 (R$ 1,428 bi). No acumulado dos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos no Estado financiados pelo BRDE ultrapassou a marca de R$ 4,6 bilhões.

